Destituyen a 7 mandos de la Seguridad Pública de NL

MONTERREY, Nuevo León (El Universal).- El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, anunció la destitución de siete funcionarios de la dirección general de administración de la SSPENL, así como el resguardo y aseguramiento de las oficinas y de toda la documentación que dichos mandos tenían en su poder.

Además, se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles actos de corrupción de ex funcionarios de la Agencia de Administración Penitenciaria.

En total, dijo Fasci, se presentarán recursos para que se investigue a 80 personas por presuntos nexos con el crimen organizado, entre administrativos, y elementos policiacos.

En el Palacio de Gobierno, luego de una reunión de seguridad, Fasci Zuazua dio a conocer que ordenó la destitución del director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, y de seis funcionarios más, entre directores y coordinadores de la misma área.

“Vamos a hacer limpia completa, estamos hablando de 80 personas que serán separados, cesados e investigados por actos de corrupción y posibles nexos con el crimen organizado (…) hay información de que trabajaban para distintos cárteles”, dijo.

A raíz de esta decisión, expuso el secretario de Seguridad, pidió apoyo al gobernador Jaime Rodríguez. “Ya se hizo, se presentaron las denuncias, no hay vuelta atrás”.

“Tenemos que limpiar la corporación, estamos hablando de gente que tuvo nexos con el crimen, encontramos hasta armas en los penales, pruebas de confianza que no pasaron y que increíblemente nadie los corrió; se tiene que investigar la negligencia de anteriores autoridades”, añadió.

Fasci Zuazua expresó que las autoridades correspondientes tienen que ver quiénes permitieron esas irregularidades en el área de administración de Seguridad Pública y en la administración de los penales. “Yo denuncio hechos, no puedo ser acusador”, dijo.

Agregó que Asuntos Internos ya inició las investigaciones del caso, y también se denunciaron estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y la PGR.El secretario de Seguridad comentó que este asunto lo trató el jueves pasado con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón para pedirle apoyo. El mandatario, señaló se mostró sorprendido cuando se enteró de lo que ocurría en la dependencia.

“Espero que nos dé el apoyo, no vamos a ser tapadera de nadie. Admitió (el gobernador) que no es fácil manejar un tema así, pero hay que hacerlo público porque es la realidad”, dijo.

Fasci no se va

En este sentido, el funcionario rechazó las versiones que señalaron que el jueves había presentado su renuncia al gobernador, indicó que lo que hizo fue solicitar su apoyo para enfrentar la situación.

“Pedí apoyo, él tiene que evaluar y tomar la decisión; pero sí necesito ayuda, de lo contrario no va a pasar nada, pues para qué me quiere (al frente de la dependencia). Como jefe de la administración tiene que decidir si me quedo o no”, señaló Fasci, quien dijo confiar en que todo irá bien.

El funcionario comentó que, la investigación que desembocó en el cese de funcionarios, se realizó durante los casi dos meses que lleva al frente de Seguridad Pública. Se inició, subrayó, con la remoción de toda el área directiva de la Agencia de Administración Penitenciaria y ahora con las destituciones en la dirección de administración de Seguridad Pública.

“Esperamos que ahí termine, que no haya más infiltraciones y actos de corrupción, porque buscamos que la corporación sea la más limpia y mejor del país”.