TABASCO.— Una bacteria llamada Acinetobacter Baumannii ha causado la muerte de tres personas y mantiene bajo vigilancia a dos más en un hospital de Villahermosa.

El hallazgo fue en el hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús“, informó el director, Víctor Manuel Narváez Osorio.

En entrevista, Narváez Osorio, explicó que fue personal especializado de este centro médico que localizó en un paciente está “superbacteria” que es resistente a los antibióticos y desde entonces se puso una mayor atención en el tema.

Hasta el momento son seis personas las infectadas: 3 fallecidas, 2 están en observación y una más ya se encuentra fuera de peligro.

Dijo que el problema se vuelve un desafío cuando esta bacteria presenta resistencia a los antibióticos más potentes y entonces es un verdadero reto, incluso pone en peligro a los pacientes.

“Si no tomamos las medidas sí, porque si nosotros no aplicamos las medidas que el infectólogo nos marca, no insistimos en el lavado de manos del personal y de quienes visitan el hospital por supuesto podría convertirse, si no se detecta a tiempo, en un problema”, indicó.