Detenidos por secuestro no eran de la Guardia Nacional: AMLO

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que los militares que detuvieron ayer, martes, por secuestrar a un menor de edad, no estaban incorporados a la Guardia Nacional, pero estaba previsto que ingresaran a esa nueva corporación de seguridad.

Al detallar que se detuvo a tres personas, dos militares y un civil, y que hay dos prófugos, López Obrador refirió que si bien el juez determinará la sanción, habrá un castigo ejemplar en este caso, pues no se tolerará a nadie: “el servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es debe ser castigado con más severidad”.

Formarían parte de la Guardia Nacional

Asimismo, el mandatario federal detalló que, oficialmente, aún no estaban en la Guardia Nacional, pero la Policía Militar sí formará parte, al igual que los elementos de la Policía Naval.

Sobre las detenciones, explicó que el propio secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, le dijo: “Se piensa que son siete personas. Participamos nosotros en la detención de tres de ellos, militares, un civil; y hay dos, tres prófugos, dos militares y un civil, que ya se les está buscando.

De tal suerte que “ya estamos actuando y es cierto, tenemos la información y se está actuando. No quiere decir que lo celebre, pero sí es para mí importante el que no se proteja, que no se oculte a nadie. El comportamiento del secretario de la Defensa fue de rectitud y de honestidad”.

Tolerancia cero a los delitos

López Obrador recalcó que en su administración no se tolerarán los delitos, como en este caso secuestro, cometidos por autoridades o que esté detrás una autoridad, con influencias, “y por eso nos quedamos callados y haya impunidad. Nada. Se acaba la impunidad”.

Precisó que los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval y Marina-Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda Durán, dialogan con soldados, marinos y oficiales explicándoles el funcionamiento de la Guardia Nacional para invitarlos a participar, en aras de que se fortalezca lo más pronto posible este cuerpo de seguridad pública.