Detiene pelea entre mujeres sacando sus mejores pasos de baile

El hombre se ha vuelto viral luego de mostrarse el guapachoso modo en el que detuvo una pelea entre dos damas.

MÉXICO.— No hay motivo alguno que justifique una pelea, pero es una realidad que cuando se ha bebido más alcohol del recomendado y los ánimos se elevan, un encontronazo a golpe limpio se convierte en una situación inminente.

Sin embargo, lo que ha resultado insólito y muy diferente en relación con este tipo de situación, es el actuar de un joven, quien detuvo una pelea entre dos mujeres. Pero el modo en el que puso fin a los golpes y agresiones verbales le ha hecho ganarse los aplausos.

A través de un vídeo que circula en redes sociales se mostró como en un baile de alguna ciudad de la república mexicana, dos mujeres protagonizaron una riña en la que los golpes y jaloneos de cabello que se daban atrajo la atención de los asistentes al evento.

Pero cuando la gente ya se había reunido alrededor de las mujeres para incentivar la pelea, un joven decidió ponerse a bailar a un lado de ellas para detener el conflicto.

Las personas que grababan la pelea, de inmediato afocaron al hombre que empezó a moverse con bastante ritmo y alegría. Tan buena fue su intervención que terminó contagiando a los presentes, quienes también se sacaron sus mejores pasos de baile.

Dude who started dancing deserves a Nobel Peace Award. pic.twitter.com/Sy7CGQbW0t

Internautas también señalaron que aunque se desconoce cuándo y en donde ocurrió esta inusual momento, creen que el hombre evitó un conflicto en algún baile popular realizado en una ciudad o pueblo de México.

Esta no sería la primera vez que un hombre intenta detener una pelea "sacando los pasos prohibidos", anteriormente se compartió un vídeo en el que un jovencito se pone a bailar para tratar de parar los golpes entre dos compañeros.

En dicho clip se puede ver a dos estudiantes pelear, de pronto un joven entra en escena sacando sus mejores pasos, sin embargo su baile no detienen los golpes.

Guess he didn’t do right pic.twitter.com/5kqlSucd8p