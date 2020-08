Detienen a ''El ingeniero'', presunto operador del Cártel Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Rubén Velázquez, conocido como "El Inge" o "El Ingeniero"; supuesto operador del Cártel Jalisco, fue detenido en Zapopan (Jalisco), con fines de extradición.

Velázquez es un supuesto operador de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los hombres más buscados por el gobierno de México.

Fuentes gubernamentales de Estados Unidos confirmaron la detención y agregaron que "El Inge" llevaba dos años operando el tráfico de narcóticos con un perfil más bien bajo.

One of U.S. Most Wanted: Rubén Velázquez Aceves "El Ingeniero"quietly arrested, of the #CJNG command https://t.co/tsXHX5u5y7 #RubenVelazquezAcevesm pic.twitter.com/IKG0fIPgjO