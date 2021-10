La víctima ubicó a su presunto violador en video del youtuber, cuando éste entrevisto al bolero.

CIUDAD DE MÉXICO.— Luisito Comunica habría ayudado a la captura de "El Rocky". El ementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en calles del Centro Histórico a Roque "N", por su probable participación en el delito de violación equiparada agravada, registrada en marzo de 2020.

El presunto culpable, quien fue entrevistado hace unos años por el influencer mexicano, aseguró en aquel entonces ser un hombre trabajador que se dedicaba a ser oficio de bolero.

Según un comunicado emitido por los agentes de la Policía de Investigación (PDI) fue aprehendido, trasladado y puesto a disposición del Órgano de Control en turno, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

De acuerdo con la indagatoria integrada, "El Rocky", habría dado una bebida a la víctima para sedarla y cuando despertó, se percató que el individuo posiblemente la habría atacado sexualmente, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Denuncia de abuso sexual para "El Rocky", un bolero ex convicto que salió en un video de " @LuisitoComunica ". pic.twitter.com/YDBqbOE7Zy

El detenido fue identificado por su aparición en un vídeo del youtuber Luisito Comunica, titulado "Un día con un exconvicto".

En el audiovisual que compartió el también empresario, Roque relató que ya había estado preso por robo y homicidio.

Luego de darse a conocer la detención de presunto abusador, el creador de contenido eliminó el video de su canal de Youtube y señaló que no tenía ningún tipo de relación con el sujeto señalado de agresión sexual.

"Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso. Ya borré el vídeo [...] Siento profundamente lo sucedido, de todo corazón", agregó Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del también actor de doblaje.

Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso.



Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él.



Siento profundamente lo sucedido, de todo corazón.