CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los casi 30 detenidos en la operación de autoridades realizada en Guanajuato se encuentra la madre de José Antonio Yépez, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

A través de un vídeo de 3 minutos difundido hoy, "El Marro", sentado en una silla y con una ametralladora, reclamó a las autoridades federales y estatales que se metieran con su familia al aprehender a su madre.

ZONA DE GUERRA X HUACHICOL #GUANAJUATO VIDEO 2 #CELAYA "EL MARRO" CONFIRMA DETENCION DE SU MADRE... Y ALIANZAS C/OTROS CARTELES ÷STOS EL DE SINALOA... "NO LOS VOY A DEJAR ENTRAR" AL CJNG Y VIEJO GONORRIENTO pic.twitter.com/NY2njSZpuI

Además, acusó a las autoridades de estar coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, apodado "El Mencho".

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó después que detuvo a la mamá, la hermana y la novia del líder delictivo.

Los cárteles de Santa Rosa de Lima y CJNG se disputan el control de Guanajuato, estado con 6 millones de habitantes, conocido por ser un centro turístico e industrial y también una zona de contrabando de drogas y combustible.

Yépez Ortiz advirtió que la situación “se pondrá de a peso”, expresión que denota un panorama tenso o peligroso.

Asimismo, afirmó que el grupo rival no entrará a Guanajuato e, incluso, está dispuesto a aliarse con el Cártel de Sinaloa.

“Aunque me cueste trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí, hijos de su p… madre, primero les he de servir a cualquiera de esos señores, pero a esos hijos de su p… madre no los voy a dejar entrar”, dijo el líder criminal en referencia a la organización de Jalisco.