Detienen a pareja por feminicidio de dos niñas en Nayarit

TEPIC.- Un hombre y su esposa fueron detenidos por el feminicidio de dos niñas de 14 y 11 años, cuyos cuerpos mutilados fueron localizados el lunes pasado en una playa de Bahía de Banderas; el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano indicó que desde hace un año el sujeto detenido, de 44 años, salía con la niña de 14 años.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la niñas, identificadas como Verónica y Amelia salieron de su casa sin el permiso de su madre el viernes 23 de septiembre y se comunicaron con su madre por la tarde para decirle que estaban con un hombre que les había invitado unas Sabritas y le colgaron; la madre de las menores volvió a llamarles para pedirles que volvieran y ellas dijeron que lo harían más tarde, después de pasear, pero nunca llegaron.

Sin embargo, indicó el fiscal, la madre de las menores no denunció su desaparición hasta el martes 26 de septiembre; según las indagatorias, el 25 de septiembre policías de Bahía de Banderas localizaron el cuerpo de una de las niñas en la playa Careyeros y al día siguiente elementos de la Policía Estatal localizaron el cuerpo de la otra menor en la misma playa. Tras realizar los peritajes correspondientes se identificaron a las niñas y se determinó que las asesinaron.

En su declaración, la madre de las menores dijo sospechar de dos personas identificadas como César "N" y Catyan "N", de 44 y 32 años, respectivamente, esposos y anteriormente habían amenazado con dañar a las niñas.

Ella fue quien reveló que César salía con su hija Verónica desde hace un año; y que a principios de septiembre se presentó en su casa junto con Catyan para amenazarla: "ya no aguanto a sus hijas, le mandan fotos a mi vieja; yo no me hago responsable si algo les pasa", dijo ese día.

En esa ocasión –dijo el fiscal– Catyan también amenazó a la madre de las niñas; "ya no aguanto a sus hijas, si les pasa algo, se desaparecen o si aparecen muertas, no hay manera de probar que fui yo; ya me tienen harta las dos, ya llegué a mi límite; si les pasa algo, no digas que no te advertí".

En su declaración, la madre de la menores también dijo que su hija Verónica le contó que en una ocasión César, con engaños, se la llevó en un vehículo, en cuya parte posterior iba escondida Catyan, quien la amenazó con un cuchillo diciéndole que la mataría y después la golpeó, la bañó con gasolina de la cintura para abajo e intentó prenderle fuego, pero César lo impidió.

El fiscal indicó que el día de la desaparición de las niñas, la madre de éstas sorprendió a Amelia en medio de una videollamada con César, al cual identificó por la voz, quien le pidió que se encontraran y que llevara a su hermana Verónica; momentos después las menores salieron de su domicilio y no regresaron más.

Díaz Ponce Medrano, indicó que para obtener las órdenes de aprehensión se recabaron entrevistas de los padres de las menores, de vecinos de ellos, de personas que conocen las actividades de las niñas y sus padres, además de informes policiales, dictámenes periciales, inspecciones y demás actos de investigación que permitieron obtener información.

Este viernes ejecutaron las órdenes de aprehensión por feminicidio agravado en contra de César "N" y Catyan "N", delito cuya pena va desde los 50 a los 75 años de prisión, informó el fiscal, quien además señaló que continúan las investigaciones para determinar si no hay más responsables.