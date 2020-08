Detienen a siete yucatecos en Campeche; intentaron llevarse un vehículo

CAMPECHE. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a siete personas, todas originarias del estado de Yucatán, tras protagonizar una pelea en el estacionamiento de una terminal de autobuses.

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo, cuando la víctima fue contactada por un sujeto apodado “el Niño”, originario de Mérida. El hombre dijo que estaba interesado en comprar una motocicleta en 42 mil pesos y, presuntamente, realizó un pago parcial.

Sin embargo, "el Niño", el presunto defraudador, ya había revendido la motocicleta en Mérida, por lo que comenzó a hostigar a la otra parte para que le entregara el vehículo, a pesar de no lo había liquidado y asegurando que la parte que pagó le daba derecho a tener la unidad.

Un engaño

Ante la negativa del vendedor , el coyote yucateco utilizó a unos conocidos para contactar a la víctima. Le aseguraron que estaban interesados en comprar la motocicleta y lo citaron en la terminal de autobuses de la avenida Casa de Justicia.

A mano armada, intentan despojarlo del vehículo

Sin embargo, al llegar al estacionamiento del lugar, la víctima fue interceptada por siete sujetos, entre ellos el "Niño", que con cuchillo y tubos intentaron despojarlo del vehículo. Unos taxistas que presenciaron la situación, dieron aviso a las autoridades.

Con la fuerte movilización se logró la detención de los siete sujetos, mismos que al ver a la policía arrojaron las llaves de un chevy con matrícula YXU-149-B del estado Yucatán y las de un jetta con matrícula YZC-426-C,. Los agentes estatales trasladaron los vehículos y a los detenidos a la Fiscalía General del Estado.

No procedió la denuncia

Una vez en el ministerio público, la víctima fue notificada de que su denuncia no procedería debido a que no hubo el robo ni lo lesionaron con las armas, causando el enojo de los agentes de negro, quienes procedieron al arresto de los sujetos por faltas administrativas-

En el lugar trascendió que estas personas estuvieron involucradas en el robo de un automóvil Hyundai que fue vendido en Campeche y en el de un automóvil Jaguar en la avenida costera.