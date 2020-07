Día clave para el Instituto Nacional Electoral

La Cámara elige hoy a los cuatro nuevos consejeros

A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados designe a los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE en una sesión programada para hoy, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, hace un llamado a los diputados a valorar la trascendencia de las decisiones que tomen, pues del resultado dependerá la certidumbre del organismo electoral en los próximos años.

Al resaltar la importancia de la jornada legislativa de este miércoles para los procesos electorales de los mexicanos, el dirigente empresarial dice que gracias al INE se ha logrado la alternancia en casi todo el país, pues son muy pocos los estados donde no ha habido ese avance en la vida democrática.

Proceso de renovación

Como se sabe, en los primeros días de abril de este año concluyó el periodo para el cual fueron designados cuatro de los 11 consejeros generales del INE: Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, quienes fueron nombrados el 4 de abril de 2014 para permanecer en su cargo seis años.

Los otros siete consejeros son: Lorenzo Córdova Vianello (presidente), Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña, Adriana Favela Herrera, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.

La polémica

El proceso de renovación se inició con la convocatoria a los aspirantes que fue lanzada para todo el país. Al final se recibieron 390 candidaturas, de las cuales fueron seleccionadas 60. Posteriormente, un Comité Técnico de Evaluación (CTE) entrevistó a los 60 y seleccionó a 20, integrados en cuatro quintetas, que se espera sean propuestas en la sesión de este miércoles al pleno de la Cámara de Diputados.

El Comité Técnico de Evaluación estuvo integrado por siete personas que fueron propuestas por el INAI, la CNDH y la Cámara de Diputados: Ana Laura Magaloni, José Roldán Xopa, Sara Lovera, John Ackerman, Blanca Heredia, Silvia Giorguli y Diego Valadés.

El proceso de selección de los 20 no estuvo exento de polémica, pues Ackerman, quien es considerado brazo operador del gobierno de López Obrador y además es esposo de Irma Eréndira Sadoval, secretaria de la Funsión Pública federal, se inconformó por el resultado debido a que no fue el que esperaba y encabezó un movimiento para solicitar que se reponga el procedimiento, algo que, según expertos, no está establecido en la ley.

Entrevistado al respecto por el Diario, Gustavo de Hoyos subrayó que en Coparmex celebran que el proceso de selección de las cuatro quintetas se haya efectuado con estricto apego al mandato constitucional.

El Comité Técnico hizo una escrupulosa selección en tiempo y forma, enfatiza. Los perfiles elegidos responden a la mecánica y a la metodología establecida.

Orden y legalidad

Desde luego que puede haber mejores perfiles, añade, pero el proceso se siguió con orden y legalidad. Se trata de elementos calificados para la responsabilidad tan alta que les será encomendada.

De Hoyos Walther destaca también que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que agrupa a los líderes de todas las fracciones representadas, tiene ahora la función de impulsar los acuerdos para que se defina este día a quienes serán los nuevos consejeros del INE.

De no lograrse la mayoría que se requiere en estos casos, apunta, se podrá recurrir a la insaculación.

En la Coparmex reiteramos que estamos convencidos de que el INE es el órgano rector en nuestra democracia, por lo que los nuevos consejeros electorales estarán obligados a contribuir para que dicho instituto mantenga su autonomía e independencia.— Víctor M. Dzul Zum.

INE Candidatos a consejeros generales

La Cámara de Diputados, en San Lázaro, elegirá hoy a cuatro consejeros del INE entre 20 candidatos.

La equidad

Para cumplir con los principios de equidad de género, en esta ocasión serán dos mujeres y dos hombres los nuevos integrantes del Consejo General.

Las mujeres

Las candidatas son: Rita Bell Sosa, Míriam Hinojosa, Olga González, Norma de la Cruz, Jéssica Rojas, Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez, Iulisca Bautista, Sofía Sánchez y Eunice Rendón.

Los hombres

Los aspirantes varones son: Fernando Faz Mora, Luis Octavio Vado, Yuri Beltrán, Marco Iván Vargas, Reynaldo Ortega, Gustavo Meixueiro, Rodrigo Escobar, Javier Aparicio, Uc-Kib Espadas y Jesús Arturo Baltazar.