De enfermeros, 40% de los contagios de Covid en el sector salud

MÉXICO- En México, 40% de los contagios por el virus del Covid-19 entre personal de salud corresponden al grupo de enfermeros; en el caso de las defunciones, el porcentaje es de 20% para este sector. Este 12 de mayo de 2021 se se celebra el Día de la Enfermera y Enfermero.

Murieron "en batalla"

De acuerdo con el informe sobre personal de salud afectado por coronavirus publicado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) se han reportado 3 mil 861 defunciones en este grupo, de los que 20% son personal de enfermería.

Angélica, quien pidió resguardar su identidad, trabaja en el Hospital General de Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A más de un año de atender a pacientes con Covid-19 se dice aliviada porque ya cuenta con ambas dosis de la vacuna de Pfizer, pero lamenta que aún haya personal de salud que no ha sido inmunizado por no ser considerado de primera línea, además de profesionales de la salud que trabajan en hospitales privados.

"Además de mi trabajo en el IMSS, el cual agradezco y valoro mucho porque uno se siente parte de una familia, trabajo en otro consultorio médico con colegas que debido a que no pudieron ingresar a un hospital público abrieron su pequeña clínica familiar. Ahí las consultas son a bajos costos, y en este año hemos atendido a pacientes con el virus. A pesar de que trabajo en área Covid, me he sentido mucho más expuesta en la clínica porque no hay tanta seguridad como en un hospital. A mí ya me vacunaron, pero a mis colegas no, y son menores de 40 años, todavía les queda esperar", cuenta.

Historias de lucha en el Día de la Enfermera

Ale trabaja como enfermera en el hospital de Xoco, que está adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Relata que para ella lo más difícil fue la segunda ola de la pandemia en el país, pues fue cuando le tocó ver al menos a 10 colegas enfermar a causa del virus y desafortunadamente dos fallecieron.

De acuerdo con el informe del Sisver, la información recabada sobre personal de salud afectado por Covid-19 no permite identificar si el contagio sucedió en el lugar de trabajo, en el hogar o la comunidad, ni tampoco establecer si el personal de salud se encuentra laborando actualmente en una unidad de atención médica.

Van 219 mil 323 defunciones

La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 219 mil 323 defunciones por Covid-19, un incremento de 234 con respecto al día previo, así como mil 897 nuevos contagios para un total de 2 millones 368 mil 393.

En conferencia de prensa, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), indicó que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 17 mil 228 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo.

Destacó que a la fecha se han completado 9 millones 501 mil 366 esquemas de vacunación. Agregó que desde que se diagnosticó el primer caso de coronavirus a la fecha 1 millón 891 mil 52 personas se han recuperado de la enfermedad. Acerca de la hospitalización, mencionó que se mantuvo una reducción de 83%, puesto que la ocupación en camas generales es de 10% y 15% para camas con ventilación mecánica

Vacunación contra el Covid

En cuanto a la vacunación contra coronavirus, la funcionaria señaló que el pasado lunes se aplicaron 58 mil 572 dosis del biológico. Durante el Pulso de la Salud presentado en Palacio Nacional, Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) informó que todas las mujeres embarazadas, después de su novena semana de gestación podrán recibir cualquier vacuna contra coronavirus.

"Anunciar el inicio de un nuevo grupo prioritario que es el embarazo, hemos discutido en el seno de la Secretaría de Salud en la forma de priorizar este grupo para ser incluido a la brevedad, con base en cómo ha sido afectado este grupo, en la mortalidad por Covid-19 durante el embarazo se ha decidido incluir a todas las mujeres embarazadas independientemente de su edad, todas serán candidatas a recibir la vacuna de la semana nueve en adelante, recibirán cualquier tipo de vacuna, todas son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tienen es muy importante", dijo.

Felicitaciones por el Día de la Enfermera

Este 12 de mayo, las felicitaciones por el Día de la Enfermera y Enfermero se volvieron tendencia. Aquí una recopilación.

Hoy 12 de Mayo se conmemora el Día de la/el Enfermera/o y creo que su trabajo ha sido de absoluta entrega y soledad x cuidar la salud de sus familias...

Acá mi hermana, ahijada y comadre enfermera favorita, 14 meses sin vernos, dándolo todo, puro orgullo#DiaDeLaEnfermera 💉🩹💓 pic.twitter.com/5NnsuLN1kv — KarPlac🦋 (@bobpincoya) May 12, 2021

Ella es Florence Nightingale, enfermera británica, considerada precursora enfermería profesional moderna.



Nacio 12 de Mayo, por eso es Dia de la Enfermera. Reconocimiento a ellas y ellos por haber estado pendientes de la salud de todos en esta crisis, arriesgando su propia salud pic.twitter.com/FtTH2a9oAL — César Luque 🇨🇴 (@CesarALuqueF) May 12, 2021

Hoy es un día especial para las enfermeras que en mi opinión son las más guerreras en la rama de la medicina, las que estan ahí en buenas y malas con el paciente. Feliz día de la enfermera mis valientes mujeres !!! . Mi respeto y admiración pic.twitter.com/kfNplyyOEe — Alfredo Abraham (@AlfredoAPerezB) May 12, 2021

Feliz día de la enfermera. Saben de toda mi admiración y respeto.. sin uds nada es posible. Gracias por tanto servicio — Martha Ardila M.D (@marthacardilaj) May 12, 2021