Día del padre "sin nada que celebrar" para Mauricio: asesinaron a su hija

Cambia Día del Padre para exigir justicia por feminicidio de su hija



TLALNEPANTLA.- "Justicia para Fernanda, es mi prioridad" afirmó Mauricio, un padre de familia que hoy camina rumbo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Barrientos a un año del homicidio de su hija y no hay detenidos.

Fernanda Sabalza fue asesinada

El 20 de junio del 2020 Fernanda Sabalza de 19 años de edad fue asesinada al salir de una tienda en Los Reyes Ixtacala, donde entró a comprar galletas y un yogurt.

Una imagen de una cámara de seguridad muestra al hombre con el que ella iba y su celular tendría datos de la identidad de sus victimarios, señaló Mauricio. Sin embargo, ha pasado un año y la Fiscalía no ha desbloqueado el celular, por ello "yo contraté un perito, que va a intervenir", en esta investigación en la que no hay avances, afirmó Mauricio quien perdió a su hija a los 43 años.

"No hay nada que celebrar"

"El asesinato de Fer me quebró la vida y hoy cuando mi hijo me abrazó por ser día de padre, los dos coincidimos que no hay nada que celebrar, nuestra meta es lograr el castigo para los feminicidas de mi hija", reiteró .

"Dicen que hay una ficha de búsqueda contra los homicidas, pero yo no la conozco y ya pasó un año y no hay ni detenidos, ni avance en la investigación", lamentó el padre de familia