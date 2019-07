Dialogarán con exempleados

Villamil atiende el caso de los ceses en Canal Once

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Antes de la conferencia mañanera de ayer, alrededor de 15 extrabajadores de Canal Once se manifestaron con pancartas en la entrada de Palacio Nacional, con la consigna de que fueron cesados injustificadamente y sin las indemnizaciones de ley, por lo que demandaron su reinstalación.

“Yo confié en ti AMLO y estoy desempleado del Canal Once y no soy freelance”, expresaron.

A través de una carta, extrabajadores denunciaron el recorte de alrededor de 50 personas del Canal, algunas de las cuales tenían más de 20 años de laborar ahí.

El medio público informó el martes que “eran contratos de freelance que concluyeron recientemente y ya no se renovaron”.

Al respecto, el Presidente respondió que atendería el caso para conocer el motivo de los despidos.

“Se va a atender lo del Canal Once y se verá de lo que se trata, se atiende a todos en Palacio y vamos a darle respuesta a quienes están protestando, demandando ser atendidos”, declaró.

Horas después, una comitiva de cinco extrabajadores fue recibida por Atención Ciudadana de Palacio.

A la par, Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión tuiteó: “En @CanalOnceTV el próximo fin de semana habrá una negociación directa con el director y las personas a las que no se les renovó el contrato. Existe la mejor disposición de dialogar y actuar conforme a derecho”.

Acerca de la reunión, uno de los despedidos, Guillermo Ayala, comentó en entrevista: “Nos atendieron, se está revisando el caso. Nos escucharon y presentamos la carta, escucharon la denuncia que estábamos haciendo, donde pedimos atención de las autoridades”.

“Nosotros tomamos como ejemplo al Presidente, atendemos el llamado que hizo de que se deben denunciar las injusticias. Esa es la parte que tuvimos. Nos ofrecieron la mejor disposición de las autoridades de Canal Once para resolver nuestro caso. Entonces estamos a la expectativa de que llegue este fin de semana y resolverlo. Nos dijeron que las autoridades de Canal Once nos van a responder, estamos a la espera de una indicación más precisa” agregó.

En la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, pidió revisar los despidos: “Desde el punto de vista cultural, me parece que si estos despidos afectan el contenido y afectan el tema cultural, hay que ver cómo se puede favorecer, pero este es un tema que tiene que ver con lo laboral”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó una queja ante el Defensor de las Audiencias del Canal Once, Felipe Neri López Veneroni, “ante la falta de pluralidad, objetividad, sesgos informativos y conductas discriminatorias, dentro de los contenidos de los programas La Maroma Estelar y John y Sabina”.

La queja fue respaldada por 67 diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

También solicitó que el Canal Once se abstenga de realizar las transmisiones de las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo Federal.

En Canal Once laboran alrededor de 450 personas, todas por honorarios. Se buscó información con Canal Once pero no respondió.