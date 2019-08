Dice que no es tapadera de nadie

AMLO minimiza la reunión entre Herrera y Meade

CIUDAD DE MÉXICO (EFE, Notimex y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador negó ayer que su gobierno esté detrás del encarcelamiento de la extitular de Sedesol Rosario Robles y que la reunión entre Arturo Herrera y José Antonio Meade fue un “asunto de gremio que suele darse”.

En un primer tema, tras ser preguntado por las declaraciones del abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, quien señaló que ésta fue juzgada por un “tribunal de Estado”, parcial y con la consigna de uno de los miembros del gabinete de López Obrador, el presidente respondió: “No es cierto”.

“Y que tengan la seguridad de que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también que no soy tapadera, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie”, apuntó el mandatario federal.

Asimismo, López Obrador zanjó el tema asegurando que no va “a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa” y que, en tal caso, se le castigará.

Al ser cuestionado si tenía una reflexión personal acerca del devenir de la figura política de Rosario Robles, el tabasqueño señaló que “no es conveniente una opinión así, personal, directa”.

“Sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales, de no caer en la tentación, de la búsqueda del poder por el poder o del dinero, eso no es lo importante en la vida”, apostilló.

Sobre la reunión entre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el excandidato presidencial José Antonio Meade, el mandatario minimizó el hecho y dijo que no es un asunto grave.

“Me enteré de que se llevó al cabo esta reunión. Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda”, dijo.

El presidente López Obrador calificó el encuentro como un “asunto de gremio que suele darse”.

Recordó que en la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha sucedido, con la visita del exsecretario Bernardo Sepúlveda Amor, pero descartó que haya intenciones de acercarse con los gobiernos anteriores.

“Para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, pero afortunadamente no estamos en esa situación, vamos muy bien. México es respetado por las naciones, por los pueblos y los gobiernos extranjeros, y no hace falta el que se dé ninguna expresión ni manifestación de unidad nacional”, añadió.

Por último, el Presidente anunció que no habrá transmisión en cadena nacional para su informe de gobierno el próximo 1 de septiembre, pero sí la habrá para los festejos por el aniversario de la Independencia el 15 de septiembre.

“Ya no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente, eso pertenecía al antiguo régimen”, dijo.

El mandatario reiteró que habrá una ceremonia en Palacio Nacional por la mañana, y por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el informe escrito en la Cámara de Diputados.

Sobre los festejos patrios, López Obrador señaló que se organizarán de manera diferente, para resaltar las tradiciones de todo el país.

“Vamos a tener enlaces nacionales con motivo de la Independencia. No va a ser igual, va ser distinto, se van a dar a conocer nuestras tradiciones en México de las distintas culturas, lo que somos, un mosaico cultural”, explicó.

“Va a haber una exposición de todas las culturas de México, eso para el día 15, las expresiones culturales del norte, centro, sur, de todos los estados. El día 15 de septiembre todos al Zócalo, vamos a conmemorar fortaleciendo nuestras costumbres, tradiciones y cultura”, dijo.

López Obrador enfatizó que “ahí sí va a haber transmisión nacional, porque no todos los mexicanos pueden ir al Zócalo. Solo en esos casos habrá transmisión nacional”.

El Paso Extradición

Andrés Manuel López Obrador pedirá a las autoridades de EE.UU. extraditar al autor del tiroteo en El Paso

Crímenes de odio

El Presidente sostuvo que no se pueden permitir crímenes de odio y exigirán que haya castigo ejemplar para Patrick Crusius, quien disparó en un centro comercial de El Paso y dejó 22 personas muertas, entre ellas ocho eran mexicanos.

En el marco de la ley

“Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde en el marco del derecho internacional y tomando en consideración la legislación de Estados Unidos, vamos a pedir que esta persona sea juzgada también aquí, vamos a pedir su extradición. Todo el peso de la ley”, sostuvo.