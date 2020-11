Dicen no al encubrimiento

Padres de los 43 piden prisión para un general confeso

MÉXICO (EFE y El Universal).— Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron ayer al Ejército que no encubra al capitán José Martínez Crespo, quien se entregó el jueves pasado convirtiéndose en el primer militar arrestado por la desaparición de los jóvenes en 2014.

“Exigimos a la Secretaría de la Defensa Nacional respetar la palabra del presidente de la República de no encubrir a nadie ni obstaculizar las investigaciones”, expresó Hilda Legideño, una de las madres, en una conferencia virtual de los familiares.

Hilda subrayó que Crespo y otros elementos del 27o. Batallón de Infantería de Iguala (Guerrero), donde fueron atacados los jóvenes, “están implicados en la desaparición de nuestros hijos”, algo que el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) siempre negó.

El pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la tragedia, el presidente López Obrador anunció órdenes de captura contra militares por la desaparición y el pasado jueves el capitán Crespo se entregó en el campo militar 1-A de Ciudad de México.

Las familias temen que haya cerrado un “convenio” con el Ejército para salvarse de la cárcel, por lo que exigen que se le dicte “un acto de formal prisión”.

Hoy y mañana miércoles familiares de los normalistas protestarán frente a la sede de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, durante la audiencia del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y también frente al Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra detenido.

En entrevista, Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, explicó que ambas manifestaciones tienen el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas en México por los militares y en específico durante el tiempo que Cienfuegos fue titular de la Sedena. Se busca que la justicia de Estados Unidos juzgue al general indiciado también por los hechos de Tlatlaya e Iguala. "Sabemos que México es un país muy corrupto y no sé por qué el gobierno mexicano no ha hecho nada, ni siquiera el del señor López Obrador", dijo en entrevista telefónica desde Brooklyn. "Queremos visibilizar el caso de nuestros hijos, y que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en México y lo que hizo este señor. Buscaré estar presente en la audiencia, pero si no es posible, lo esperaremos afuera cuando salga o cuando entre".