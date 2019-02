MÉXICO.—Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, adelantó que el dictamen que crea la Guardia Nacional sufrirá cambios con la intención de conseguir los 85 votos que exige la norma para avalar una reforma constitucional.

La información fue dada a conocer por El Universal.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila afirmó que entre los cambios a darse están el plazo de temporalidad de las Fuerzas Armadas de cuatro o cinco años, y que la Guardia tenga un carácter civil.

Aseguró que desde este lunes por la tarde podrían darse las primeras modificaciones al dictamen que se circuló desde ayer, domingo, en las comisiones de Puntos Constituciones y Estudios Legislativos segunda, a fin de que se vea que hay flexibilidad y de que hay actitud de generar consensos.

“Una negociación implica ceder y avanzar, no se puede llevar todo, ni aceptar todo. Estamos dispuestos a recoger los planteamientos que el bloque ha hecho en varios ejes, podríamos aceptar algunos e incorporarlos al dictamen que se discutirá el próximo jueves. Sí hay la voluntad, no será el dictamen que se circuló, ese no es el definitivo”, indicó.