Diez frases engañosas en el mensaje de AMLO

Este miércoles, el portal Animal Político publicó un análisis sobre frases expresadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia realizada en Palacio Nacional con motivo del segundo aniversario del inicio de su Gobierno.

El artículo, realizado por Samedi Aguirre, Siboney Flores, Lidia Sánchez y León Ramírez para su sección El Sabueso (de comprobación de hechos o factcheck), analiza diez frases del discurso presidencial, que en algunos casos resultan engañosas o realmente falsas.

A continuación, presentamos el resultado de ese ejercicio periodístico:

El fuero

En su mensaje, el Presidente dijo que "Se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito".

En realidad esta afirmación es engañosa, ya que la reforma al artículo 108 aprobada por el Congreso aún está un proceso legislativo, en el que se requiere que al menos 17 congresos estatales la aprueben para entrar en vigor.

Otro aspecto que ni siquiera mencionó López Obrador es que para que una denuncia en su contra avance es necesario hacer la acusación ante el Senado y éste a su vez aceptar el proceso; cabe recordar que el partido Morena tiene la mayoría en el Senado.

Derechos humanos

Otra frase que se analizó en el artículo de El Sabueso fue la de "No se han violado los derechos humanos de migrantes", que resultó con calificación de: falsa.

La nota enlista documentados casos de abusos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) el pasado 20 y 23 de enero de 2020, en Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, según registros de la CNDH.

El avión presidencial

Otra frase del presidente López Obrador en su mensaje incluida en el análisis fue: "Se rifó el avión presidencial y se entregaron 100 premios de 20 millones".

La expresión fue calificada como falsa, ya que el avión no se rifó: en realidad, la Lotería Nacional organizó un sorteo en referencia al avión y ofreció premios equivalentes a su valor, refiere el artículo.

La nota de Animal Político también señala que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) fue quien transfirió los 2 mil millones de pesos para el pago de los premios.

El avión, por supuesto, sigue a la venta.

Precio de la gasolina

Mentir con la verdad, señala el artículo sobre la frase: "La gasolina es más barata ahora que cuando empezamos a gobernar", que dijo AMLO en su mensaje.

Y la realidad es que el precio del petróleo ha bajado a nivel mundial, lo que impacta en el precio de los combustibles, pero no es por una acción o gestión del gobierno de López Obrador, por el contrario, el gobierno federal ha dejado de aplicar el subsidio con el que se regula el costo de la gasolina en México y está cobrando el 100% del IEPS.

La Guardia Nacional

Sobre la frase que describe a la Guardia Nacional como "una corporación profesional, disciplinada", los periodistas de El Sabueso la consideran discutible, al argumentar que de acuerdo con el informe oficial de noviembre pasado sobre esa corporación, solo 42,406 de los 100 mil elementos cuentan con el certificado legal que avala que les fue realizado un examen de control de confianza y lo aprobaron.

Sobre si es "disciplinada", apuntan que durante 2019 la CNDH recibió 32 expedientes por quejas de presuntas violaciones a derechos humanos a manos de los uniformados.

Mejora la economía

También consideran en El Sabues discutible la frase: "La economía empieza a crecer, y del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos, ya se ha recuperado 555,600".

Señalan que aunque sí se han comenzado a recuperar los empleos, la realidad es que el poder adquisitivo y el valor de los salarios disminuyó.

Y agregan que un análisis de la organización "México ¿Cómo vamos?", realizada a los datos del INEGI y del Coneval, indica que "En el tercer trimestre de 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 44.5%, 8.8 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año.

Combate a la delincuencia

Con calificación de discutible la frase: "En el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos, las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos".

Animal Político argumenta que hay información de presuntas ejecuciones o excesos de fuerza en los que se involucra a militares y marinos. Como ejemplo, un caso informado por la CNDH, del 28 de febrero de 2019, en el que señala que elementos de la Secretaría de Marina realizaron una detención arbitraria y ejecución extrajudicial de cuatro personas en Tlahuapan, Puebla.

Y agregan otros ejemplos.

Garantías y libertad

"Se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo": esta frase también fue catalogada como discutible en el análisis de El Sabueso.

Los periodistas a cargo del texto indican que, en lo que va del año, se han registrado agresiones a manifestantes por autoridades federales en Morelos y Chihuahua.

También señalan la agresión del 23 de noviembre, de elementos de la Guardia Nacional al desalojar un plantón en San Pedro Apatlaco, en Ayala, Morelos.

Y recuerdan que la Guardia Nacional fue señalada por la muerte de una mujer y las agresiones a su esposo, durante un enfrentamiento con pobladores en la presa La Boquilla, en Chihuahua.

También agregan que el 28 de septiembre, la policía de la Ciudad de México, bloqueó el camino y encapsuló a mujeres que se manifestaban por la despenalización del aborto.

Aprobación al gobierno

Con la conclusión de no se puede probar resultó la frase: "El 71% de los mexicanos desea que sigamos gobernando".

Según el presidente López Obrador, los datos provienen de una encuesta telefónica realizada por el gobierno el 24 de noviembre a 2,509 personas.

Sin embargo, antes de la ceremonia por el aniversario del inicio de su gobierno los periódicos El Financiero y Reforma dieron a conocer que en sus encuestas el mandatario obtuvo una aprobación máxima de 64 y 61%, respectivamente.

Menos homicidios (24 )

Dijo la verdad. La única frase calificada como verdadera incluida en el análisis de El Sabueso es: "Según datos del Inegi, el año pasado hubo menos homicidios que en 2018".

Aunque sí es verdad que en 2019 hubo menos homicidios que en 2018, la realidad es que fueron 24 menos, es decir, en 2019 se cometieron 36,661 homicidios y en 2018 fueron 36,685.