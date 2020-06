Diputada de Morena llama "bola de nacos" a sus compañeros (Vídeo)

MORELIA, Mich..- La diputada de Morena, Mayela del Carmen Salas Sáenz, llamó "bola de nacos" a sus compañeros de bancada en el Congreso del Estado de Michoacán.

En la sesión virtual de este miércoles, la legisladora realizaba una llamada durante la discusión de un punto de acuerdo propuesto por ella y olvidó silenciar su micrófono.

El punto de acuerdo de la legisladora iba dirigido a exhortar al Poder Ejecutivo estatal para que destinara más recursos a la atención de mujeres víctimas de violencia.

Algunos de sus compañeros de bancada votaron en contra de su propuesta y otros se abstuvieron, lo que molestó a la diputada Mayela Salas.

Durante la discusión, el primer secretario de la Mesa Directiva, Humberto González, preguntó si había alguna intervención más para fijar postura, pero se interrumpido.

"Ahí está (inaudible)… no te apoyaron… y a mí que chingaos me importa que me apoyen pinche bola de nacos", suelta la diputada, la cual es interrumpida y silenciada.