Diputada de Morena pone foto en su cámara y 'engaña' en sesión (vídeo)

Jorge Gaviño, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) local, evidenció en un video a través de sus redes sociales a la legisladora de Morena, Valentina Batres Guadarrama, quien durante una sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de México dejó una fotografía suya frente a la cámara para simular que estaba presente en la reunión virtual.

Durante la sesión del Congreso capitalino, que fue realizada por medio de la plataforma Zoom, se observa a la diputada morenista escuchando con atención los temas que se abordan en la junta; sin embargo, minutos después abandona su asiento y coloca frente a la cámara una foto de ella.

Incluso, en varias ocasiones se ve en la grabación cómo cruza el brazo para ajustar la imagen.

Por ello, en su cuenta de Twitter, el exdirector del Metro expresó: "y yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta que esa mirada atenta era una fotografía".

Cabe señalar que Batres Guadarrama hace unos meses presentó una iniciativa junto a Martha Ávila, la cual buscaba reformar el Código Civil que flexibilizaba la posesión de la propiedad a los inquilinos y ponía candados a los caseros. Esta propuesta fue muy polémica, ya que la oposición aseguró que promovía que los inquilinos dejaran de pagar su renta y se vulneraban los derechos de los arrendatarios, por lo que fue frenada la iniciativa.

El Covid-19 causó un cambio importante en la manera de hacer las reuniones. Trabajadores y estudiantes tuvieron que adaptarse a los dispositivos tecnológicos y, en muchas ocasiones, ocurren errores que los internautas no perdonan.

