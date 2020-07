Diputada Nayeli Salvatori llora tras recibir amenazas por polémico TikTok

Luego de causar polémica por subir un TikTok bailando dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil compartió un video para explicar lo ocurrido.

Fue mediante una transmisión en vivo donde la diputada dejó en claro que no se disculpará ya que considera que no es una falta de respeto y expuso que ha recibido amenazas tras grabarse “haciendo una caminata” al interior del recinto.

Agregó que pelearse dentro de la Cámara de Diputados o dar "discursos hipócritas" sí es faltar al respeto; también aseguró que es poco probable que ejerza otro cargo público al terminar su periodo en la Legislatura.

Durante el video, Salvatori no pudo contener las lágrimas al decir que algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales han editado el video con otros audios para perjudicarla y también ha recibido amenazas de muerte.

El pasado 30 de junio, la diputada Nayeli Salvatori realizó un video de TikTok en la Cámara de Diputados el cual causó polémica entre sus seguidores, sin embargo ella aclaró en el post del video que lo hizo fuera de su horario laboral.

“¿Me van a castigar por hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes”, escribió.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

