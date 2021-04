AMLO: Una diputada pidió protección por amenazas de Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Una diputada federal solicitó ayer la protección del Gobierno Federal porque recibió amenazas del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, explicó que la legisladora acusó que Aureoles le llamó para pedirle que votara contra el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, o de lo contrario "se atuviera a las consecuencias".

López Obrador no reveló el nombre de la diputada federal pues aseguró que no lo recordaba.

Sin embargo, dijo que es de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que revisa el caso del gobernador de Tamaulipas.

"Amenazada verbalmente"

"Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal porque fue amenazada verbalmente, también no exageremos, por el gobernador de Michoacán", señaló.

"Una legisladora que está en la comisión en donde se está juzgando al gobernador de Tamaulipas".

"Le llamó, según la versión de esta legisladora, le habló el gobernador para decirle que votara en contra o que votara a favor de Cabeza de Vaca, que si no que se atuviera las consecuencias", agregó.

"Entonces pidió protección la legisladora".

¿Y quién es la legisladora?, se le preguntó.

"No me acuerdo, es que yo no entro al detalle, nada más es el informe y cada quien se hace cargo", respondió.