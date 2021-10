Diputadas de Tamaulipas dejan Morena y se suman a PAN

TAMAULIPAS.- Luego de la sesión de toma de protesta a los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de Tamaulipas, las diputadas Leticia Sánchez y Lidia Martínez, de Morena y de la coalición PT-Morena, anunciaron que se unen a la bancada del PAN.

La sesión encabezada por el presidente de la mesa directiva saliente, Francisco Garza de Coss (PAN) se realizó a las 12:30 horas en el salón de sesiones del Congreso del Estado.

La legisladora Esther García Ancira, secretaria de la Diputación Permanente, dio a conocer el informe del Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, sobre la legitimidad de las elecciones.

Después, Francisco Garza les tomó protesta a las y los legisladores, y concluyó la sesión con el grito "¡Viva Tamaulipas!" y la respuesta unánime de los asistentes "¡Viva!".

¡Qué feo se llevan!😱 PAN 2 vs MORENA 0, las diputadas Leticia Sánchez Guillermo (distrito 11 Matamoros) y Lidia Martínez López (distrito 17 Mante-González), dejan a Morena y PT para unirse a la fracción del PAN en el Congreso de #Tamaulipas. ¡Se está poniendo bien sabroso!🍿 pic.twitter.com/G4FBaCo5WW — Armando Orta (@ArmandoOrta) September 30, 2021

La nueva legislatura habrá de declararse legítimamente constituida e instalada este primero de octubre.

Minutos más tarde, el diputado del PAN, Luis René Cantú, acompañado por su bancada, anunció que las dos legisladoras se pasaban a las filas de Acción Nacional.

"Les informamos que la diputada Leticia y Lidia se adhieren hoy a la bancada del Partido Acción Nacional; se deslindan de la bancada de Morena y del PT. Bienvenidas diputadas, siéntanse en casa, esto va más allá de colores", expresó.

Precisó que pasan de 12 a 14 diputados en la bancada del PAN; "y estamos esperando la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), podremos ser 15 integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional".

¿Porqué dejan Morena?

Al preguntarles ¿porqué dejan Morena? La primera en responder fue Leticia Sánchez, quien ganó su reelección en el Distrito 11 con sede en Matamoros.

"Creo que ustedes han visto la trayectoria de Lety Sánchez, quien ha sido golpeada, ahora si que humillada, perseguida por los que hoy están en Matamoros sentados gracias al trabajo de un servidora; porque yo soy fundadora de Morena, donde tiraron a la basura un proyecto; desde que a los morenos nos hicieron a un lado, porque ya no les servimos", expresó.

La diputada recordó que cuando fue el evento con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la agredieron y nadie la apoyó; "hoy me voy orgullosa porque yo voy a seguir trabajando, con mi trabajo puedo seguir trabajando con los matamorenses", añadió.

Sánchez reiteró que fue víctima de acoso y violencia política, "Acción Nacional a mi me arropó desde que allá me hicieron a un lado, me acosaban".

La diputada Lidia Martínez explicó que llegó por el Distrito 17, con la coalición PT-Morena.

¿Porqué dejar el PT? "Coincido con los colores (del PAN), fue una decisión con todo mi equipo de trabajo, yo no estoy sola", respondió.

El coordinador de la bancada de Morena, Armando Zertuche dijo: "es muy respetado por parte de nosotros; veíamos algunas dudas por parte de ellas; que bueno que se definió; lo que si nos queda claro es que después de varios meses de estar ellas en una situación de reflexión pues ya definieron".