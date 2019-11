Diputado del PAN tacha al gobierno de AMLO de mentiroso

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de volver a mentir a los mexicanos, aunque ahora sobre la presunta extinción del Estado Mayor Presidencial, pues existe un etiquetado presupuestal para 2020.

“He investigado y revisado el Presupuesto de Egresos para 2020, que mandó el Presidente, y parece que revive esta figura, que más bien nunca murió. Por ello, sostengo que nos mintió ; ya que ha destinado 36 millones de pesos para esa agrupación que tanto criticó y que aseguró ya no existía “, comentó el panista.

En este sentido, el legislador del blanquiazul exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precise sobre esta figura de custodia presidencial, “que hoy realiza tareas como escolta del ciudadano boliviano Evo Morales, refugiado en México por conflictos sociales y militares en su país”, destacó.

Lo mismo sucede con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), área del Estado en funciones y de la cual, también el presidente López Obrador anunció que había desaparecido.

“No se cansa en decirnos que ya no se va a espiar a la población; que ya no habrá trabajo de inteligencia sesgado; pero el CISEN sólo cambió de nombre y le puso CISE; pero aún es una institución del Estado, sólo que ahora depende de él y no de la Secretaría de Gobernación, como durante años ocurrió”, dijo Triana Tena.