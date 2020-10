Diputados aprueban desmantelar fondo de salud para cáncer y VIH

MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, un mecanismo con 33,000 millones de pesos para atender a personas con VIH, cáncer y otras enfermedades crónicas.

Pese al intento de la oposición de impedir el quórum, los diputados alineados al oficialismo aprobaron con 242 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones la reforma a la Ley General de Salud que permitirá al Gobierno disponer de los recursos, en su mayoría para la vacuna de covid-19.

Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y legisladora de Morena, acusó a los opositores de "mentir" al asegurar que el fondo no desparece, sino que solo pasará primero por la Tesorería para atender las prioridades sanitarias.

La polémica iniciativa, que ahora pasará al Senado, llega una semana después de que el Congreso eliminó 109 fideicomisos de ciencia, arte, deportes y derechos humanos pese a la protestas de investigadores, artistas y atletas.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que estos fondos son sinónimo de corrupción y opacidad. Y prefirió eliminarlos en lugar de auditarlos, como reclaman los legisladores de oposición.

La votación provocó indignación entre asociaciones civiles, que alertaron que ahora el tratamiento médico es incierto para pacientes de enfermedades crónicas.

Anuncian protestas

Asociaciones que defienden la salud sexual anunciaron una protesta frente al Senado dentro de los próximos días al advertir que más de la mitad de las personas con VIH dependen del fondo.

"Será una acción ciudadana que acabará en lo que tenga que acabar porque la vida de las personas con VIH no es negociable. Si no hay atención para personas con VIH, no habrá paz en esta ciudad", manifestó Alaín Pinzón, director de la asociación VIHve Libre.

Más de 20 grupos a favor de la salud sexual y reproductiva denunciaron el "atentado sin precedentes en contra de la vida, la salud y el bienestar" de la población, incluyendo la que depende del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"También se ve comprometida la atención médica integral de las personas que no cuentan con seguridad social y que viven con algún padecimiento que requiere atención de alta especialidad, como es el cáncer de mama, cáncer de colón y la hepatitis C", señalaron. EFE