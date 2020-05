Diputados del PAN a cusan a López-Gatell de "corrupción"

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, inventa estadísticas sobre la crisis por el Covid-19 "y eso también es corrupción".

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno serán evaluados por los ciudadanos por la omisión, ineptitud, la discrecionalidad y "la mentira criminal con la que se ha actuado", advirtió el líder panista en San Lázaro.

Hizo un recuento de acciones irregulares en las que presuntamente ha incurrido el gobierno en esta pandemia de Covid-19, entre ellas "actos de opacidad", omisiones de algunas instituciones de salud; "estadísticas inventadas" por el subsecretario Gatell, a las cuales "nadie cree" y ahorros injustificables en ese ramo, lo que lo ha llevado a un "austericidio".

Por ejemplo, recordó, en 2019 y por razones de "austeridad" se dejó de realizar el Censo sobre el equipamiento de las clínicas, hospitales, médicos, enfermeras, camilleros en el sector salud, un "austericidio" en el que van de por medio vidas humanas en la pandemia.

A esa decisión errónea se suman compras por asignación directa en más de 60% de los casos de adquisiciones importantes vinculadas con el ataque al coronavirus; compras de última hora de equipo y material hospitalario y en condiciones de opacidad; además de anomalías reveladas por la sociedad civil al detectar "adquisiciones a modo para favorecer a los familiares de los funcionarios públicos".

Todo eso acredita que "el Presidente no combate la corrupción, está distanciado de la realidad, encubre a sus funcionarios e inventa en su cabeza afirmaciones insostenibles", según Romero Hicks.

Destacó por tanto que la corrupción sigue en este gobierno y no hay indicios de que se combata y haya reducido, pues la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dada a conocer la semana pasada reveló que la tasa de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019, el primer año de este gobierno.

"Por su parte la tasa de incidencia pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019" por lo que los hechos "reales y descarnados" son que la corrupción "no sólo no ha disminuido, sino que en la administración de Morena va para arriba" y no se combaten con conferencias de prensa ni buenos deseos.