Diputados “rebeldes” de Morena a AMLO: no vamos a ser “levantadedos”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Diputados de Morena que votaron contra la reforma educativa le advirtieron a Andrés Manuel López Obrador que no serán “levantadedos” en todas las reformas que se debatan.



Afirmaron que cuando vean que se afectan los intereses de los trabajadores alzarán la voz.



Esto, luego de que el presidente los llamara “fifís”.



“En la carta que le enviamos a Mario Delgado queda muy claro que nosotros, con pleno respeto al presidente, queremos decirle que como diputados lo que el país necesita es que, si estamos planteando cambiar de régimen, tenemos que modificar la conducta de los diputados”.



“Ya no podemos aceptar esos diputados ‘levantadedos’ que dicen sí a todo, eso es del régimen priista, que no razonaran, y no vamos a aceptar la subordinación absoluta, hay división de poderes y con mucha responsabilidad la vamos a defender”, aseguró Carol Antonio Altamirano, uno de los diputados llamados “rebeldes”.



Apoyo a iniciativas sustentadas

“Vamos a apoyar al presidente en todas sus iniciativas que estén sustentadas, tengan razón y vayan en beneficio de la gente, pero también lo decimos: Vamos a levantar la voz y vamos a ejercer la crítica cuando la iniciativa, venga de donde venga, afecte el interés de la gente o de los trabajadores”.



En entrevista, Carol Antonio Altamirano anticipó que los ocho diputados que votaron contra la reforma educativa están dispuestos a apoyar este proyecto, que se votaría la próxima semana en el periodo extraordinario, si hay garantías de que en las leyes secundarias no habrá un régimen de excepción para afectar a los trabajadores de la educación.



Razones del voto en contra

Recordó que ocho votaron contra la reforma educativa porque en este proyecto, en el octavo párrafo del artículo 3, quedó establecida la admisión, promoción y el reconocimiento de los maestros.



“Eso es a todas luces una disposición de carácter laboral, y el artículo 3 del Constituyente de 1917 se creó para establecer los principios y cómo se va a dar la educación en México, ese es el espíritu”.



La “manzana envenenada”

“La manzana envenenada está en el párrafo octavo, porque se puede establecer como un régimen de excepción que tiene la intención de crear un régimen especial para los trabajadores de la educación y eso está mal”, continuó.



“Para nosotros se puede lograr una buena educación sin necesidad de afectar derechos laborales. ¿Qué hace ese párrafo ahí? que se vaya al artículo 123”, apuntó.



Aclara que no hay división en Morena

Carol Antonio Altamirano explicó que no hay división en Morena ni están buscando crear su propio grupo, pero sí adelantó que sus votos serán hechos a conciencia.



“No hay ninguna fractura, lo que hay respecto a la reforma educativa son opiniones diferentes”.



“Nosotros hemos acompañado en todas las iniciativas del presidente, pero en esta ocasión no coincidimos en la manera en que se procesó”, prosiguió.



Polémica por mesa de diálogo

Recordó que había una mesa de diálogo pública en la que participaron las secretarías de Educación, Gobernación, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diputados federales para procesar la nueva legislación educativa.



Pero dijo que es sorprendente que no se hayan hecho públicos los resultados ni los términos de la negociación.