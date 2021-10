Director de la OMS responde a AMLO: 'Que mande a sus expertos'

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió este jueves a la reclamación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el retraso para aprobar vacunas como la rusa Sputnik V, y le pidió "enviar a sus expertos" para que vean cómo es el procedimiento.

“No hemos escuchado directamente de México. Si tienen cualquier preocupación, nos pueden preguntar o enviar un mensaje. Esta es la primera vez que recibo información de que (México) tiene preocupaciones”, dijo Tedros después de que el mandatario mexicano se refiriera a la falta de aprobación de la OMS de las vacunas de Sputnik V y Cansino.

Señaló que, si existe tal preocupación, "pueden enviar a sus expertos, para que vean cómo lo hacemos aquí [el proceso de aprobación], en lugar de que el presidente (López Obrador) esté planteando estos problemas sin contacto alguno con nuestros expertos. Es mejor dejar que los expertos discutan ente ellos".

En el caso de la Sputnik V, la OMS señaló que no ha recibido aún toda la información requerida.

AMLO califica de ''ineficiente y desidiosa'' a la OMS

Al señalar que la OMS no ha respondido su carta en la que solicita reconocer todas las vacunas contra Covid-19 -como Sputnik V y CanSino-, el presidente manifestó que el organismo mundial ha tenido una actitud de "ineficiencia" y una desidia, pues manifestó que este aval lo puede hacer en 72 horas.

"No, todavía no (han respondido); originalmente pensé en mandar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas; porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen", dijo el presidente.

"Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte, pero en la OMS, además tratando de la salud y es con todo respeto, pues una ineficiencia y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta (…) Esperemos que pronto resuelvan, lo pueden hacen en 72 horas, no puede haber consideraciones políticas o ideológicas. Sería un absurdo que la OMS actué a partir de criterios ideológicos, yo pienso más que es desidia", dijo.

AMLO insiste a la OMS aprobar vacunas que no ha autorizado a pesar de contar con eficacia y seguridad.#ConferenciaPresidente #19octubre pic.twitter.com/YNIbufLSlf — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 19, 2021

"El cuello de botella está en la OMS"

El Ejecutivo federal adelantó que enviará otra carta a la OMS en la que le solicita formalmente que avale todas las dosis contra la pandemia. Señaló que luego que el gobierno de Estados Unidos decidiera que permitiría de todas aquellas vacunas avaladas por la OMS y no solo las que aplica en su país, "el cuello de botella está en la OMS".

El mandatario federal consideró que sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe con criterios políticos para autorizar las vacunas contra el SARS-CoV-2.

"Les pedí al secretario de Salud (Jorge Alcocer) y a Hugo (López-Gatell) un formato de carta, y hoy la voy a revisar y firmar para que formalmente se solicite a la OMS que aprueben. Puede ser que no aprueben, seria improbable, porque hablamos de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, cuestiones ideológicas. Yo espero que enviando la carta se apliquen, con todo respeto y resuelvan", señaló.