Director de Migración se disculpa por llamar “fifís” a policías federales

MÉXICO.- El titular del Instituto Nacional Migración, Francisco Garduño Yáñez, se disculpó por haber llamado “fifís” a los policías federales desplegados en la frontera sur para atender el tema migratorio.

Hoy en su cuenta de Twitter ofreció una disculpa, y subrayó su respeto y respaldo a la Policía Federal.

Ofrezco una disculpa por haber hecho una declaración desafortunada. Subrayo mi respeto y respaldo a la @PoliciaFedMx así como su compromiso porque trabajen en condiciones dignas en este plan emergente para atender la #migración.https://t.co/k8GTKhSV6t — Francisco Garduño Y. (@fgymexico) June 25, 2019

Previo a este mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “posible error” lo dicho por el funcionario.

Declaraciones del comisionado

La semana pasada se difundieron en los medios informativos denuncias de policías federales comisionados en el sur del país sobre las condiciones en que laboran.

Mediante vídeos, fotografías y mensajes, señalaron que trabajan en condiciones insalubres, durmiendo a la intemperie o en casas de campaña y desarmados.

En respuesta, el funcionario los calificó de “fifís” y dijo que estaban acostumbrados a estar en hoteles y comer en “buffet”.

El director de Migración dijo que ahora hay otras condiciones; “es la Cuarta Transformación. (Los policías) Eran ‘fifís’ y quieren seguir como ‘fifís’”.

“Es buena gente”

Al preguntarle sobre las declaraciones del funcionario, López Obrador indicó que Garduño “es una gente buena”.

En su conferencia mañanera, el mandatario expuso que “el ‘fifí’ es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, o sea, no la mayoría del pueblo. También dije que no se sintieran ‘fifís’ quienes no lo son, son aspirantes a ‘fifí’, puede ser’”.

Por otra parte, López Obrador confió en que este año quedarán sentadas las bases para la transformación del país, ya que se ha avanzado bastante en los meses recientes, y en el plan general se ha priorizado, aunque hay muchas necesidades y problemas.