Director del Cumbres México choca y se da a la fuga (vídeo)

Primero se hizo viral el vídeo. Un joven le reclamaba a un hombre con alzacuello que se detuviera tras chocarle. Horas después, se supo quién era el conductor que se dio a la fuga y el escándalo se hizo más grande.

Resultó ser Carlos Luján Valladolid, director general del Instituto Cumbres en la ciudad de México, considerado uno de los colegios más caros de la capital.

Según la información difundida, el accidente ocurrió en Santa Fe, a las 6:45 de la tarde del viernes. En la grabación el joven trata de que Luján Valladolid se baje del auto, ante lo cual el hombre se niega e intenta fugarse.

“Oríllate me acabas de chocar, no te vas a ir” y “está borrachísimo” son algunas de las frases que el joven dice. Incluso, el muchacho se puso delante de él y luego subió al cofre del vehículo, el cual no detuvo su marcha.

Vídeo: Sacerdote choca y se da a la fuga

Finalmente, en un comunicado publicado por el instituto a través de su página de Facebook, el directivo del colegio admitió su responsabilidad en el choque . Pidió perdón y aclaró que no estaba alcoholizado.

“En un entorno de desconcierto, que súbitamente se volvió agresivo, me asusté, entré en pánico, y no supe reaccionar correctamente. Traté de evadir mi responsabilidad y no enfrenté las reclamaciones de la parte afectada. Soy consciente de que di un mal testimonio como ciudadano, sacerdote y educador”, dijo sobre su reacción.

En el mensaje añadió que busca a la persona afectada para reparar el daño y que se ausentará unos días del colegio, tras los hechos que lo hacen sentir “profundamente apenado”.