Discrepan por un dictamen

Segob y CNDH analizan polémica “Ley Garrote”

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Opiniones encontradas generó la aprobación de la “Ley Garrote” en Tabasco, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) están analizando el contenido del dictamen e incluso podrían impugnarlo.

A favor de este dictamen se pronunció el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien descartó que dicha ley busque penalizar los bloqueos en la entidad, sino que pretende incrementar la pena a quienes cometan delito de extorsión, el cual va al alza en el estado.

Señaló que no se trata de una ley, sino de reformas a ciertos artículos del Código Penal estatal, que se refieren al delito de extorsión.

En ese sentido, aclaró que los bloqueos no están tipificados como delito, solo la extorsión, la cual mantenía un penalidad de entre cuatro y 13 años, por lo que el término medio aritmético era menor a cinco años, y quien fuese sentenciado por esto podía salir bajo fianza.

En entrevista radiofónica, dijo que ahora la extorsión tendrá penas de prisión entre 10 y 20 años, porque Tabasco es el estado donde hay mayor incidencia de dicho delito en todas sus modalidades.

Y es que ahora existe una modalidad de extorsión, la cual es efectuada por “pseudolíderes” y “pseudosindicatos”, que amparados en supuestos oficios extorsionan a las empresas.

Cabe destacar que la reforma señala que las penas se aplicarán a quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución del trabajo de obra pública o privada en las vías de comunicación.

Por lo que, explicó, “una cosa es protesta social y otra extorsión”, y en el caso de presentarse algún movimiento o iniciativa que se oponga a una construcción, “si no extorsiona, si no chantajea, si no cobra cuotas, pues no se prefigura el delito de extorsión”.

Adán Augusto puntualizó que la reforma está destinada claramente para el delito de extorsión, ya que diariamente se revisan las penalidades en los casos de mayor incidencia delictiva, con el objetivo de hacer los ajustes legales para su prevención.

También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tabasco manifestó su respaldo a las reformas al Código Penal, para dar una lucha frontal contra la corrupción a través del delito de extorsión que realizan pseudosindicatos en los accesos a las zonas petroleras de Tabasco.

En un comunicado, la Coparmex Tabasco expuso que el estado es hoy primer lugar en el delito de extorsión n en todas sus modalidades, derivado principalmente a que durante los últimos años, se ha creado una industria de pseudosindicatos.

Con base en reportes de sus agremiados, abundó, estos grupos llegan a conformarse por unos 120 pseudolíderes instalados en las áreas de acceso a las zonas petroleras del estado, los cuales han desarrollado “la industria de la extorsión”.

Por lo tanto, subrayó que han mantenido secuestrado el libre tránsito a cambio de cuotas y el acoso tanto a empresas públicas como privada, cuyo costo llega a representar hasta el 15 por ciento del valor del proyecto.

De acuerdo a la agrupación patronal, la iniciativa no atenta contra la libre manifestación, sino contra la extorsión referida.

“Para los empresarios de Coparmex Tabasco, es imperativo dar una lucha frontal contra la corrupción, con el fin de salvaguardar las inversiones en Tabasco, que son las que generan fuentes de empleo, que tanto requiere Tabasco”, mencionó.

Además de sumarse a esta iniciativa, ofreció una alianza con el gobierno estatal y con el Congreso del Estado donde la prioridad sea transformar a Tabasco.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que analizan dicho dictamen y que en caso de encontrar vicios de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, presentarán las acciones pertinentes.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que revisan dicha ley y reiteró que no debe haber ninguna restricción al derecho a la manifestación política ni a ningún tipo de libertad política en el país.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su rechazo a la “Ley Garrote” y consideró que “es paradójico” ver cómo quien hace 26 años tomó pozos petroleros y hace 13 años Paseo de la Reforma, como es Andrés Manuel López Obrador, ahora avale la represión a la libertad de manifestación.

Por último, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI respaldó a los legisladores priistas que abandonaron la sesión del Congreso tabasqueño para no avalar dicha reforma y advirtió que dichos cambios atentan contra las libertades fundamentales y la democracia.

Ley Presidente a favor

Andrés Manuel López Obrador defendió la reforma al Código Penal de Tabasco, conocida como la “Ley Garrote”.

Acusa abuso

“Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden”, declaró.

No afecta a derechos

Con la “Ley garrote”, dijo, no se afectarán los derechos humanos ni se limitarán las libertades de los ciudadanos, “este es el informe que tengo”.

Normativa

Esta normativa impone entre 6 y 13 años de prisión a quien extorsione, coercione, intente imponer cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y equipo especializado para la ejecución de trabajos y obras públicas .