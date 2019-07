“Discrepancias normales”, dice AMLO sobre Urzúa

AMLO afirma que Urzúa tomó su decisión libre

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex, EFE y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “es normal que haya discrepancias” al interior de su gabinete, luego de la renuncia de Carlos Urzúa Macías a a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

El extitular de Hacienda “tomó su decisión de manera libre”, expresó el mandatario federal, al reiterar que el país “va muy bien en materia económica”, por lo que “no hay de qué preocuparse, así es la democracia”.

Además, es un cambio, una transformación. “La Cuarta (Transformación) la estamos haciendo de manera pacífica, tenemos que decir que somos dichosos porque en paz se están llevando a cabo los cambios”, anotó en su rueda mañanera.

Interrogado respecto a si considera que la incorporación al gabinete del ahora extitular de Hacienda fue un error, comentó: “No, mire, en un proceso de transformación hay muchos cambios”.

López Obrador discrepó de quienes, en lugar de contextualizar sus palabras, las editorializan, como cuando informó que en 14 años el presidente Benito Juárez cambió, “creo, 30 veces de secretario de Hacienda porque era una transformación”.

“De esos 14 años, él pudo gobernar con relativa tranquilidad pues cinco, que todo lo demás fue luchar contra los conservadores y contra los invasores extranjeros. Pero casi 30, nosotros llevamos uno”, subrayó.

El Ejecutivo federal indicó que los cambios que llevó a cabo el Benemérito de las Américas son una transformación.

Sin embargo, expresó que “en términos políticos, nuestros adversarios piensan que agarrando temas en contra de nosotros. Les digo: ¿cuáles son los temas?, (Carlos) Lomelí, (Carlos) Urzúa, la recesión económica, a ver, ¿cuál otro?, ¡ah!, el aeropuerto, sí, y un tema que sí hay motivo de fondo, la inseguridad”.

Resaltó que, ante la reiteración de esos asuntos, es mejor no “engancharse”, a pesar de que sigan los señalamientos tanto de una “prensa fifí” como de un grupo de columnistas.

“La vez pasada lo comentaba de 100 columnistas, 95 en contra, hoy o mañana, pasado, cosa que no sucedía anteriormente. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Esa es la situación”, abundó.

López Obrador agregó que “afortunadamente existen las benditas redes sociales. Imagínense tener el cuestionamiento y la difamación permanente del Reforma sin las redes sociales, como era antes. Ahora no”.

Mudanza próxima

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que vivirá en Palacio Nacional cuando sea muy intensa su agenda de trabajo, pero también mantendrá su casa de Tlalpan que actualmente habita con su familia.

“Ayer, por ejemplo, llegué muy tarde, como a las 12 de la noche, les decía que de una jornada intensa. Y ya no me fui a dormir a Tlalpan, me quedé aquí para estar temprano. Pero vamos a seguir manteniendo la casa en Tlalpan para habitarla. Cuando sea muy intenso el trabajo pues vamos a estar aquí, vamos a procurar seguir viviendo de la misma manera, sin que se altere nuestra forma de vida”, dijo.

El mandatario federal reiteró que para él vivir en el mismo lugar donde vivió y murió el presidente Benito Juárez es un gran orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad.

El mandatario dijo que no tendrá vacaciones en julio y agosto, pues tiene un acuerdo con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de terminar de construir las bases para la transformación del país.

“He hablado con Beatriz y hay ese acuerdo. No crean ustedes que es tan fácil ese tipo de negociación, ya ustedes comprenderán. Las compañeras e incluso los compañeros que van a las giras, que dejan sus familias siempre hay reclamos y a veces hasta motines emocionales”, bromeó el mandatario.

—“En este ¿hay una mesa de negociación?”, se le preguntó a López Obrador.

—“Sí, se va avanzando muy bien, hay diálogo, diálogo, diálogo permanente”, dijo.

Por último, López Obrado informó que tras el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por la empresa Grupo México, se espera un informe de las autoridades ambientales y aseguró que si se confirman daños, “se castigarán a los responsables”.