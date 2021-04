El debate por la libertad de prensa estalla por reacción de AMLO: The Guardian

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el gobierno de Estados Unidos opine sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en México, porque dijo, son asuntos que sólo le competen a los mexicanos, y defendió a Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, señalada por usar la agencia para atacar a periodistas. Ahora, fue el medio The Guardian, quien puso bajo la lupa los dichos del mandatario.

En su artículo: “La disputa mexicana por la libertad de prensa estalla cuando AMLO ataca a los críticos estadounidenses y nacionales”, el medio británico enfatizó que en México existe una disputa por la libertad de prensa, luego de que el presidente calumniara un informe de rutina sobre derechos humanos de Estados Unidos que destacaba el fracaso de su gobierno en proteger a los periodistas y el comportamiento de algunos funcionarios contra los miembros de los medios de comunicación.

Posteriormente, un portavoz del gobierno tuiteó las fuentes de financiamiento del Artículo 19, mientras que los partidarios y los medios progubernamentales incluso acusaron al grupo de promover un golpe.

Los ataques a Artículo 19 desataron una tormenta de fuego en las redes sociales en un país considerado uno de los más peligrosos para los periodistas: 137 periodistas mexicanos fueron asesinados por su trabajo desde 2000, incluidos 17 desde que AMLO asumió el cargo en 2018.

“La respuesta hostil fue consistente con la práctica de larga data del presidente de atacar públicamente la cobertura mediática crítica, descrita en el Artículo 19 en su informe anual más reciente sobre México”, señaló The Guardian. AMLO quien presenta a su administración como moralmente superior a los gobiernos de sus predecesores, a menudo se ha preguntado en voz alta por qué los medios de comunicación escudriñarían su administración. Por mucho que la administración de Donald Trump citó "hechos alternativos", el presidente mexicano a menudo responde a las historias desfavorables con la línea: Tengo otras cifras", añadió.

Mientras tanto, López Obrador no ha tomado medidas significativas para detener la violencia contra los periodistas, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas.

“Lo que han agregado es una actitud hostil y de confrontación frente a los medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil como el Artículo 19”, agregó. “AMLO se distrae de sus propios fracasos para combatir la impunidad y la violencia atacando a cualquiera que critique a su gobierno. Él es plenamente consciente del efecto que tienen estos ataques: intimidación en línea, trolling, hostigamiento e incluso amenazas por parte de personas que lo apoyan ”.

Martínez acusó a Article 19 de orquestar un “linchamiento” y difamarla. Irónicamente, el Artículo 19 le brindó asistencia legal a Martínez durante una demanda por difamación en su contra, concluyó The Guardian.

You can tell that Mexican President Andrés Manuel López Obrador is having trouble defending his human rights record when he resurrects the Troglodyte Era doctrine of not commenting on other country's human rights records. That's the recourse of dictators. https://t.co/KTLPzzxMDT pic.twitter.com/WFsFPPiEjD