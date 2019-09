Discurso triunfalista de AMLO y balance negativo para la Coparmex

El balance es negativo, opina la Coparmex

El Primer Informe, un discurso triunfalista aunque admite algunos rezagos.

Al presentar su Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso triunfalista con supuestos logros en combate a la corrupción y atención a los sectores más desfavorecidos, aunque admitió rezagos en economía y seguridad.

“No es un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen”, expresó el mandatario en Palacio Nacional ante 500 invitados.

Posteriormente, tras recibir el Informe de manos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Congreso inició su sesión en medio de protestas del grupo parlamentario del PAN con el cartel “Democracia sí, autoritarismo no”.

El diputado panista Javier Azuara llamó al partido en el poder a no cometer más improvisaciones. “Los invitamos a hon-rar su propia historia de lucha democrática”.

La diputada priista Beatriz Paredes Rangel demandó “congruencia, para construir una democracia, no una dictadura”.

El senador Emilio Álvarez Icaza, a nombre de los legisladores independientes, también advirtió que México está viviendo una transición con tintes de actitudes autoritarias.

Analistas coincidieron en que no hubo nada nuevo en el discurso, de más de dos horas. Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tec de Monterrey, opinó que “El Presidente no dijo nada que no haya dicho ya en sus mañaneras”.

Para Coparmex, el mensaje “resultó sin sorpresas y solo se trató de un compendio de acciones políticas”. El líder del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, escribió en Twitter que “la acción del @GobiernoMX en los nueve meses iniciales de gestión tiene un balance negativo. Administración irracional, deconstrucción institucional y polarización social marcan al liderazgo de @lopezobrador”.

Rodrigo Llanes Salazar, doctor en Ciencias Antropológicas e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, dijo que en el mensaje del Presidente ve buenas intenciones por apoyar el desarrollo del sureste del país.

Durante el Informe, unos 3,000 manifestantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución.