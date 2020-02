Discuten el outsourcing

El Senado busca fin a diferencias en modelo laboral

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Líderes empresariales y de organizaciones sindicales chocaron en el comienzo de las mesas de alto nivel que organiza la Junta de Coordinación Política del Senado para disolver las últimas diferencias que tiene el dictamen de reformas para regular la subcontratación laboral o outsourcing.

Durante la presentación de cada parte en las mesas, que pretenden generar un gran consenso y poder avanzar las reformas al pleno, los empresarios defendieron el modelo de outsourcing, mientras que los sindicalistas condenaron la práctica.

Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que restringir la figura de la subcontratación laboral “afectará la producción de las empresas, atentaría contra la permanencia del empleo y generaría incertidumbre a los inversionistas”.

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González (PRI), respondió que, gracias al régimen de subcontratación, las empresas “vienen violando constantemente el derecho al trabajo digno”.

“Si dejamos así, como quieren los señores, no va a funcionar. Ahorita no se cumple con el artículo dos de la ley, que dicta el derecho al trabajo decente […] y en las asambleas de la OIT nos ponen en el banquillo de los acusados porque en México no se cumple la ley”, dijo.

Carlos Aceves del Olmo (PRI), secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pidió que no se importe ninguna práctica de contratación desde otros países, como Estados Unidos, y que se garantice empleo para quien empieza y seguridad social para quienes se van.

“Tenemos que hacerle un traje, al outsourcing, a la medida de lo que ya tenemos [las reformas a la ley laboral], no tenemos que importar de Estados Unidos la forma de cómo se establecen las relaciones laborales en México”, indicó.

Por su parte, los senadores mostraron su inconformidad ante el esquema actual de la subcontratación laboral, que ha permitido que algunos empresarios hagan mal uso de la práctica y con ello evadan impuestos.

El senador Germán Martínez (Morena) acusó que “esas prácticas ilegales de subcontratación son verdaderas estructuras de avaricia, ladronerías y sinvergüenzadas contra los trabajadores y del gobierno”.

“Condenan al gobierno de no generar empleos, pero por la puerta de atrás sacan a sus trabajadores de la peor manera. Y el desabasto de medicinas encuentra, en parte, su explicación en el no pago de cuotas al IMSS”, acusó.

El senador Dante Delgado (MC) dijo que con las reformas que avancen “no pueden profundizarse las injusticias al trabajador, pues ahí está el caldo de cultivo de la descomposición social”.

Síguenos en Google Noticias