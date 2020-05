Diseñadora que bordó a López-Gatell presume mensaje de voz

MÉXICO.— Reina Ureña, diseñadora, actriz y cantante mexicana, hizo un bordado con la imagen de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y la compartió en su Instagram.

La imagen se viralizó y curiosamente un amigo suyo fue la conexión para que pudiera llevar su bordado a la oficina del subsecretario. La sorpresa la daría el funcionario al responder a dicha muestra de cariño.

¡Era Hugo López-Gatell!

En entrevista, la mujer comentó que le llegó un mensaje a su celular de un número desconocido y para sorpresa de ella era de Hugo López-Gatell agradeciendo el detalle que hoy se encuentra en su oficina.

Reina contó su historia. "Yo no lo podía creer, imagínate que una persona tan ocupada como él me mandó un audio y ni siquiera de diez segundos, me mandó un audio de un minuto agradeciéndome por el bordado, ¡yo soy la agradecida!".

En el mensaje de voz que el subsecretario le mandó, se oye lo siguiente:

"Estimada Reina Ureña, aquí le habla Hugo Gatell, para agradecerle con mucho gusto el amable obsequio que me envió (...), valoro mucho esto como una expresión de apoyo, y la verdad es que me siento muy conmovido".

"Le agradezco mucho y deseo que pronto por el bien de todos podamos regresar a la normalidad, desafortunadamente la epidemia sigue activa hoy, esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad (...), le agradezco mucho, la verdad es que me parece un gesto muy noble y muy generoso de su parte (...) lo guardaré con gran aprecio, le mando un gran saludo, cuídese mucho y quédese en casa, por ahora (risas)".

Por si el audio no era mucho, el epidemiólogo le mandó una fotografía de él posando con el bordado.