Dispuesto a declarar si el caso lo amerita

El Presidente no descarta que se investigue a Pío

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de nuevo del vídeo en que se muestra a su hermano Pío recibiendo dinero de David Léon, extitular de Protección Civil.

“El caso Lozoya se trató de corrupción y el nuestro es cooperación, debido a que los montos entre ambos casos no son similares”, expresó.

Desde Palacio Nacional, el Presidente manifestó que él vivió durante mucho tiempo, cuando estuvo en la oposición, de la cooperación de sus simpatizantes.

“Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo; el caso Lozoya es corrupción, lo nuestro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es quien le entrega dos sobres con dinero a mi hermano y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza”, dijo.

“Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción y he estado también defendiéndome y he salido de la calumnia ileso”, dijo.