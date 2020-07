Doctor expone a familiares en Twitter: contagiados por pasear en Cancún

MÉRIDA.- Un doctor narró en Twitter lo ocurrido con su familia. Primero, viajaron a Cancún sin él y luego, tres de ellos dieron positivo a la prueba de Covid-19.

Con el nombre de usuario de "Dr. Trebor", el internauta con más de 10 mil seguidores en Twitter, publicó el pasado 11 de julio que su familia acudió de vacaciones a Quintana Roo: "No me dijeron y mucho menos invitaron porque según mi madre: 'les iba a hacer un drama'".

Y es que en esa fecha la Secretaría de Salud de ese estado reportó tener 5,030 casos positivos de coronavirus y 693 defunciones. Entonces, el especialista en genética y biología molecular lamentó el no poder influir como médico en su propia familia.

Acabo de descubrir que toda mi familia está vacacionando en Cancún. No me dijeron y mucho menos invitaron porque según mi madre: "les iba a hacer un drama".



Si como médico al menos no puedo influir en mi propia familia, creo que es tiempo de perder la fe. Si se siente feo.