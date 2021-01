Doctora muere por coronavirus horas después de su esposo en Puebla

MÉXICO.- La doctora Janet Ballinas Hernández falleció horas después de su esposo, el médico Joaquín Alejandro González Arroyo, quien era director del Hospital General de Tepeaca.

Ambos médicos murieron por coronavirus y su historia se volvió viral porque ambos tenían una gran cantidad de seguidores en Twitter.

La médico Janet Ballinas empezó a compartir actualizaciones sobre su padecimiento desde el dos de enero, cuando escribió: “maldito virus, sal de este cuerpo decadente”.

Si fuera niña otra vez, pediría a los Reyes Magos, una avalancha apache o una pista de carros. #ReyesMagos #sueñofrustrado — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 5, 2021

Posteriormente, agradeció a sus amigos y familia por sus mensajes de aliento.

Esta prueba ni la de embarazo, quería que saliera positiva este año 😩😩😩🥺😢 pic.twitter.com/HAiMA1Lpoq — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 7, 2021

La situación fue empeorando y la doctora manifestó sentirse muy mal por la fiebre.

El último mensaje

“Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también”, fue el último mensaje que compartió la doctora Janet en la red social.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. 😢😞 Me preocupan mis papás también — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 9, 2021

Horas antes de que la muerte de la ginecobstetra se anunciara, su pareja, un médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, murió por las complicaciones del Covid.

En redes sociales lamentaron ambos decesos.

Nuestras más sentidas condolencias a familiares, colegas y amigos por el lamentable fallecimiento del Dr. Joaquín González Arroyo, Director del Hospital General de Tepeaca. Que Dios les brinde consuelo en estos momentos. DEP pic.twitter.com/gTnQwKGGRb — Sergio Salomón (@SergioSCespedes) January 12, 2021