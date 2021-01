''Doctora que renunció no era de primera línea'': IMSS

Luego de que se hiciera viral el vídeo de la renuncia de una doctora; que acusa de “gandallismo” e inequidad en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió un videomensaje de la directora del hospital señalado en el caso.

Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI; señala que la doctora Ana Paola de Cosío Farias, quien hizo pública su renuncia en redes sociales: “no estaba integrada a equipos Covid desde octubre pasado”.

Añade que sí estaba contemplada para recibir la vacuna en los primeros días de enero. De hecho, dijo, la administración espera cumplir con la aplicación a los trabajadores de la salud en todo el mes de enero.

La directora del nocosomio insistió en que la vacuna se está aplicando en la primera etapa a todos los trabajadores de la salud que participan en los hospitales Covid.

También asegura que se están revisando los casos de los doctores que aún no reciben el bono Covid-19.

Cabe recordar que el vídeo de Ana Paola se hizo público el 31 de diciembre pasado, cuando ella misma informó que acababa de ser convocada nuevamente al área respiratoria, a pesar de aún no recibir la vacuna y habiendo otros compañeros que sí la tenían.

Explicó que su renuncia se debía a que sabía de casos de doctores y administrativos que ya fueron vacunados a pesar de no ser de primera línea.

Tras la difusión del vídeo del IMSS, los internautas rápidamente cuestionaron la versión de la directora, mientras otros confirmaron que existen médicos en primera línea que no han sido vacunados, ya que las largas esperas para la aplicación de la misma implica que tengan que dejar de atender los casos de Covid-19.

A cuantos médicos o enfermeras que han entrevistado o visto en las filas de vacunacion covid los han logrado ver cansados o con marcas en la cara? No se esta vacunado a la primera línea, eso significaría sacarlos de su turno y por ende menos personal. @ImagenTVMex

No se les acusa que no se vaya a vacunar a todo el personal, si no que primero se les dé prioridad a los Administrativos dejando en segundo plano a los que están al frente de enfermos Covid19