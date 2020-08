Doloroso y necesario cierre

Poca rentabilidad afecta sucursal de librería Gandhi

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La librería Gandhi Oportunidades, en Ciudad de México, ya no era una librería muy rentable desde hace algunos años.

Un análisis realizado a las 44 sucursales de la cadena les mostró la necesidad de cerrarla y la decisión se tomó hace casi tres semanas; ni los números le ayudaban y quedó rezagada frente a la Librería Mauricio Achar, que está en la acera de enfrente y que no sólo es la más importante del grupo, sino que además es la que más visitas y ventas genera.

“Fue una decisión dolorosa y triste pero necesaria”, cuenta Alberto Achar Abadi, gerente comercial de la cadena librera que decidió cerrar este sitio emblemático fundado en 1971 por Mauricio Achar, y terminar con su historia de leyenda el 16 de agosto cuando baje la cortina para siempre.

“Se hizo un análisis de todas las librerías, habían algunas que también se tenían en la mira, vimos que ya no daban, pero de alguna manera logramos mover los números, los gastos, hacer negociaciones de renta para que las librerías sigan en pie; entonces optamos por esta, de momento es la única que cerramos, pero estos ajustes además en esta coyuntura son parte de los movimientos que se tienen que dar”, afirma el gerente.

Sucursal más débil

La “vieja” Gandhi, que empezó en 150 metros cuadrados y que acabó como un gran local de 600 metros cuadrados, se evidenció como la sucursal más débil en el análisis de la empresa; apenas la visitaban entre 18 y 19 mil personas al mes, frente a los 60 mil, que llegaban antes de la pandemia y mensualmente a la Librería Mauricio Achar; dejó de ser atractiva aún con remates que ofrecía, ya no parecían suculentos títulos a pesar del precio.

Mauricio Achar reconoce que no es que no se vendan ya las oportunidades, más bien señala que se cometieron errores: “de alguna manera habíamos empezado nosotros con rangos de precios, nos parecía que era atractivo, pero con el tiempo lo quitamos porque era complicado mantenerlos; también de alguna manera ese espacio de oportunidades que tenía saldos lo complementamos con cosas de novedades que conseguías en cualquier librería; fueron cosas que no funcionaron”.

Los libros de oportunidad son un mercado atractivo que se acabó pronto en Gandhi Oportunidades; “sí funciona siempre y cuando lo alimentes constantemente con nuevos saldos, exhibiéndolo bien, siempre y cuando la manera en que muestras el precio sea la adecuada, siempre y cuando tengas bien amarrado el concepto", afirma Achar.

También la cafetería, que el era un gran atractivo de este espacio, dejó de ser funcional y llevó a clausurarla por la pandemia.

Sin embargo, Achar dice que hoy en día existen espacios de cafeterías en casi la mitad de sus librerías, en algunas hay un concepto que denomina Más café, con mesas y servicio de comida.

Fila 200 personas

200 personas hacen fila por dos horas ante cierre de librería en Ciudad de México.

Noticia

La noticia del cierre de la vieja librería Gandhi, con el apellido ahora de Oportunidades, motivó a cientos de personas a acudir a la sucursal que abrió en junio de 1971, hace 49 años, y que cerrará al público el próximo 16 de agosto.

Esperanza

“A simple vista, la fila luce interminable, se extiende de la entrada del lugar hasta varios metros; alrededor de 200 personas esperan por encontrar alguno de sus títulos favoritos o sencillamente van "por lo que encuentre, mi tope son mil pesos”, señala un joven, quien fue entrevistado en el lugar, en uno de los últimos días de operación.