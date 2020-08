Don Chuy empeñó su casa para salvar a su esposa con Covid-19

Jesús Villavicencio, mejor conocido como Don Chuy, se encuentra desesperado porque dice estar a punto de perder su casa ante la deuda que adquirió por el tratamiento de su esposa, quien dio positivo a Covid-19.

El peregrinar de Don Chuy inició en julio pasado, cuando su esposa presentó los síntomas de la enfermedad que avanzó rápido en su sistema. Pronto, la señora se vio tan grave que Don Chuy de verdad pensó que la perdería de un momento a otro, por lo que empezó un recorrido de hospital en hospital para que atendieran a la mujer.

“Al ver que mi esposa ya no tenía forma de salvarse me dijeron que no la podían atender y que mejor me la llevara porque no tardaba en fallecer, de plano. Me regresé en el auto en el que la llevaba y vi el ISSEMYM (Seguridad Social del Estado de México y Municipios) y yo, erróneamente, escuché que los hospitales de COVID-19 eran gratuitos y, se me hizo fácil meterme allí, sin ser derechohabiente, aclaro”, indicó en entrevista con Joaquín López Dóriga, para Grupo Fórmula.