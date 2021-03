Doña Ofelia se quedó sin vacuna por no actualizar su INE

¿Cómo fue la vacunación en Ciudad de México?

MÉXICO.- Graciela y Eduardo, de 70 años de edad cada uno, aseguraron estar satisfechos de recibir su vacuna contra el coronavirus en la alcaldía Venustiano Carranza, pero que no es excusa para salir de su casa ya que la pandemia aún no termina.

"La inyección no nos dolió, fue muy rápido el proceso, incluso llegamos a las 9 de la mañana y en 35 minutos salimos. La verdad que nunca dudamos de venir y ahora vemos el resultado de la espera en casa, pero eso sí, no vamos a salir o estar como si no estuviéramos enfermos", dijo Graciela.

Tendrá que ir a Celaya para que la vacunen

Sin embargo, Ofelia, de 75 años de edad, pero de Celaya, Guanajuato, dijo que no pudo ser vacunada pese a que antes la pandemia del coronavirus llegó a vivir con su hija en la colonia Morelos, en Venustiano Carranza.

"Es muy injusto porque vivo en la Morelos con mi hija y por la pandemia no he salido para cambiar mi INE y ahora me dicen que me vaya a Celaya cuando ya soy de la CDMX. Les dije que traigo a mi hija y mis documentos, pero que estos deben estar a mi nombre. Es muy injusto".

Agregó que la vacuna es una opción para poder salir del confinamiento ya que al padecer diabetes e hipertensión en caso de contagiarse de coronavirus tiene mayor riesgo de morir.