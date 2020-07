Donald Trump le dio "un trato respetuoso", afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Días después de su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el motivo principal fue el participar en el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al describir el Tratado entre los 3 países, López Obrador consideró que su visita a Washington fue buena y exitosa, además que agradeció a Trump porque dio "un trato respetuoso".

"La visita sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, sí se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdo sin prepotencias, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el trato, el respeto mutuo.

"Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano", señaló el Presidente.