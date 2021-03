Dos negativas presidenciales

Biden no pidió apoyo y el crimen no controla zonas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer el señalamiento del jefe del Comando del Norte de Estados Unidos, general Glen Van Herk, de que en una tercera parte del territorio mexicano está controlada por el crimen organizado.

“No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos; nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador.

En su rueda de prensa en Palacio Nacional, negó que su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, le haya pedido apoyo contra el crimen organizado. “No, el presidente Biden es muy respetuoso, aunque (Enrique) Krauze y otros le estén demandando que me venga a regañar o me llame la atención, que es realmente lamentable que eso suceda, él es muy respetuoso con nosotros, y no nos metemos. El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Anteayer miércoles, el general Glen Van Herk expresó que el “narcotráfico, migración, tráfico humano son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, (que son) del 30 al 35% de México, y es lo que está creando algunas de las cosas que afrontamos en la frontera”.

Para EE.UU., dijo, es un “imperativo de seguridad nacional” afrontar el problema, y hacerlo desde la perspectiva de defensa de la seguridad nacional, porque “crea vulnerabilidades potenciales y oportunidades” que países como China, Rusia y otros “intentarán explotar... Y esto sucede aquí, en nuestro propio vecindario, en nuestro hemisferio”.