Dramático relato del chofer de una ambulancia: ''Parece película de terror"

"No aguanto cabrón, me estoy ahogando. Parece película de terror aquí en el hospital". Así empieza uno de los vídeos que circulan en TikTok con el dramático testimonio del chofer de una ambulancia en Sonora.

"Tengo que durar dos horas más con este pin... traje, hasta que limpie totalmente la ambulancia, para que cuando termine me hablen de que hay otro (enfermo) y hay que moverlo", continúa el hombre, a quien se le ve con el traje de protección propio de quienes tratan con pacientes con coronavirus.

De acuerdo con la usuaria que los publicó en la red social, @Letylimoncita, el protagonista es Carlos García Melendrez, trabajador del IMSS en Hermosillo, Sonora.

El hombre, quien también es padre de familia, describe lo que implica trasladar a enfermos contagiados con Covid-19 y usar el traje de aislamiento en una ciudad donde la temperatura llega a 43 grados.

"Es desesperante traer este traje, no se ve con los gogles. No podemos respirar, empapados en sudor. Si se les hace poquito, que feo es escuchar a una persona pedir auxilio y no poder hacer nada", narra el conductor.

A ratos con un tono de voz calmado, en otros, con llanto, regaña y reclama a los que dicen que la enfermedad no existe, no se cuidan o incluso van a Kino, una playa ubicada a 108 kilómetros de Hermosillo.

¡Cuídense!

"Con una ching..., cuídense. Es una impotencia no poder hacer nada. No quieren hacer caso que porque no conocen a nadie. ¡Yo los veo a diario! ¡En serio, sí existe! ¡Cuídense...!", dice en uno de los clips.

En su mensaje pide a los que se van a la playa no ser inconscientes: "Y ustedes a toda ma... en Kino... quisiera que vieran a los compañeros cómo andan, corriendo todos, ayudando para que digan que los matan. No sean inconscientes". En la red social el testimonio está dividido en 8 grabaciones. Dos de ellas superan las 460 mil reproducciones.

"Después de entregar los pacientes, no podemos, no debemos, quitarnos nada. Debemos descontaminar la ambulancia por protección de nosotros, de otros pacientes, de todos. Los líquidos que usamos nos chin...".

"Y tú, a toda... paseándote"

"Cuídense no sean tontos, es real. Cuídate no mates a los tuyos y a nosotros no nos alejes de los nuestros... Como tengo un riesgo constante no veo ni a mis hijos... y tú, a toda ma... paseándote".

