Duarte: “Me pusieron una pistola”

Duarte asegura que Karime vive con “austeridad”

CIUDAD DE MÉXICO.— El exgobernador Javier Duarte, procesado y encarcelado por corrupción, salió ayer en defensa de su esposa, Karime Macías, buscada por las autoridades mexicanas y fugada al Reino Unido.

“Es imposible, materialmente imposible, que Karime haya podido desviar recursos públicos simple y llanamente porque no fue servidora pública nunca”, dijo en entrevista con Radio Fórmula desde el Reclusorio Norte de Ciudad de México.

El exgobernador de Veracruz criticó duramente al fiscal Jorge Winckler por ordenar la aprehensión de su esposa y lo acusó de obedecer a los intereses políticos de Miguel Ángel Yunes.

“El que diga que mi esposa desvió recursos públicos evidentemente es algo fuera de lugar que a todas luces lo único que demuestra es la ignorancia de algunos y la mala fe”, arremetió.

El Gobierno de Veracruz, liderado por Miguel Ángel Yunes hasta diciembre pasado, denunció el año pasado que Macías vivía en un exclusivo barrio de Londres y la acusó de haber desviado 5.7 millones de dólares cuando era primera dama veracruzana.

Duarte aseguró que su esposa ocupó un cargo honorario sin sueldo y que no tenía ninguna responsabilidad en el manejo de recursos públicos y negó que tenga una vida de lujos en la ciudad de Londres, Inglaterra.

“Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra. Gastan mensualmente unos 171 mil pesos, para ser exacto, es lo que tengo para darles” señaló el otrora mandatario, quien lamentó que desde hace dos años no ve a sus hijos, quienes también han sido señalados, a pesar de ser menores de edad.

“Todo el mundo cree que soy multimillonario y la verdad es que me estoy tronando los dedos. Si no fuera por el apoyo de mi familia y algunos amigos, no podría mantener a mi familia allá”, dijo.

Sobre su proceso penal, Duarte aseguró que “me obligaron a hacerlo, ya lo puedo decir, me pusieron una pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia. Fue la PGR”.

Por último, señaló que ve a Andrés Manuel López Obrador como un presidente muy sólido y con una base muy fuerte de apoyo ciudadano, a pesar de que las decisiones que ha tomado el Presidente han sido duras, pero las ha podido llevar al cabo por la “popularidad” que tiene ante la ciudadanía.

Ejemplificó sus afirmaciones con el combate contra el robo de combustible, de la cual dijo fue una decisión firme y “estamos viendo los resultados. Está tomando decisiones correctas, adecuadas”.— EFE, El Universal y El Financiero

Agregó que ve en Andrés Manuel López Obrador un presidente respetuoso de las instituciones y fortaleciendo las instituciones, “que es lo que fortalece al país. El hecho de que la PGR (Procuraduría General de la República) haya desaparecido y que haya creado la FGR (Fiscalía General de la República) habla de una fortaleza institucional dentro del andamiaje público”.

El exgobernador expresó que el Presidente ha tratado de disminuir el gasto corriente, lo que considera un gran reto. “Es un gran reto el hacer más con menos, el hacer que sea un Gobierno eficaz y más barato, que los recursos públicos se destinen a lo que más se requiere y no a una estructura de Gobierno”, finalizó.