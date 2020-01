Dudan del Insabi por falta de reglas

MÉXICO (El Universal y Notimex).— La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz exigió al gobierno federal poner orden en el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador “de las muertes que se generen en su administración por su incapacidad de operar el sistema de salud”.

Advirtió que la Secretaría de Salud debe aplicarse para resolver el conflicto por el tránsito del Seguro Popular al Insabi sin que éste tenga aún reglas de operación, “lo que genera incertidumbre en los pacientes, el personal y los directivos de hospitales y centros de salud, mismos que no saben cómo van a operar y con qué recursos van a contar”.

El problema fundamental, dijo, está en la atención de tercer nivel, pues es donde estaba el Fondo Catastrófico con el que se pagaban los tratamientos de todos los que estaban en el Seguro Popular, “al desaparecer éste hay incertidumbre porque el hospital no puede invertir porque va a quebrar, ya que nadie le va a pagar”.

“Esto se puede resolver con un decreto presidencial donde todos los derechohabientes del Seguro Popular, en lo que salen las reglas de operación del nuevo sistema, tengan acceso a recursos del Fondo Catastrófico porque para eso era, y se le asigne específicamente a gente con cáncer, VIH... personas a los que en verdad mandan a la ruina”, apuntó.

“Yo responsabilizo al Presidente de las muertes que se generen en su gobierno por su incapacidad de poder operar el sistema de salud”, expresó la senadora.

Y aun con esa solución provisional “va a seguir el problema en el tercer nivel pues la ley dice que debe haber cuotas”, recordó.

Falsedades

La diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, insistió en que se está dejando sin atención a personas con enfermedades graves “y lo que están provocando es que llegue el momento en que la gente con una enfermedad urgente como VIH, cáncer o enfermedad catastrófica muera y este problema va a ser responsabilidad del gobierno federal”.

La panista insistió en que “es falso que se dé atención a todos, y gratis”.

“Estamos entrando a una crisis de salud y la gente puede empezar a morir; perdón que hable de una manera tan ruda pero preocupa que no se esté atendiendo a los ciudadanos que eran atendidos gracias al Seguro Popular, pero ahora no contarán con ese apoyo”, dijo.

Consideró que pareciera que no existe el Insabi “pues no hay reglas de operación, no hay orden y ni los titulares de centros de salud tienen certeza de cómo actuar”.

Por su lado, la coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, sostuvo que se confirmaron las alertas planteadas por la oposición respecto a que el Insabi no daría servicios gratuitos y los fondos serían insuficientes.

“Es una mentira lo que ha dicho el Presidente de que los medicamentos y todos los servicios iban a ser gratuitos, ni lo son y hay muchas más deficiencias”, acotó. “Los servicios serían gratuitos pero no lo serán porque no tienen la suficiente presupuesto”.

En su opinión, sería más congruente que el gobierno comience a informar el costo que tendrán los servicios, “porque al final de cuentas la gente tendrá que pagar”.

Posturas en Morena

Un senador de Morena admite que es apremiante resolver los problemas del Insabi.

Fallas administrativas

Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que se debe buscar solución inmediata a la aplicación de los servicios del Insabi y dar la gratuidad como manda la ley, “algo está fallando y es necesario atender la buena disposición del Presidente para afinar todos los procesos”.

Los diputados

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados cerró filas en torno al Insabi y descartó que tenga problemas de operación; sin embargo, pidió a los ciudadanos “paciencia y comprensión" para alcanzar sus objetivos, pues “se recibió un sistema de salud en etapa terminal de cáncer de corrupción”.

