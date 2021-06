Dulce María Sauri rechaza controversia contra Congreso de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, rechazó presentar una controversia constitucional contra el Congreso del estado de Tamaulipas, tal y como se lo solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, el pasado 28 de mayo.

Aunque hasta el momento no se ha revelado el oficio de la respuesta en sentido negativo; fuentes consultadas por EL UNIVERSAL señalan que a juicio de la legisladora priista, el Congreso tamaulipeco, cuyos integrantes determinaron no quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de dicho estado, "no vulneró a la Cámara de Diputados".

El 28 de mayo, Ignacio Mier (Morena), solicitó a María Sauri que valorara la presentación de una controversia constitucional para defender los intereses del Palacio Legislativo de San Lázaro, cuya mayoría avaló desaforar a García Cabeza de Vaca.

Lo anterior a través de un oficio firmado por el secretario de enlace de la Junta de Coordinación Política, José Omar Sánchez Molina.

La petición

"Por instrucciones del presidente de este órgano de gobierno, solicito de manera respetuosa, comunique a la presidenta de la Mesa Directiva con base en los precedentes del caso y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 233 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pueda valorar la presentación de demanda de controversia constitucional para defender los intereses de este Órgano Legislativo", describe el oficio enviado a Sauri Riancho.

El juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, se realizó el pasado 30 de abril. En el acto, se determinó quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas y remitió su determinación al Congreso de la entidad. Sin embargo, los legisladores locales decidieron no homologar el retiro de la inmunidad procesal al gobernador panista, y dejaron en su cargo a García Cabeza de Vaca.