Dura crítica de un líder en el Senado por una consulta

“Un acto de injusticia”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado Rannauro, afirmó que someter la aplicación de la ley a una consulta es “un acto de injusticia, perversión y manipulación”, al referirse a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una consulta popular para llevar a juicio a 5 expresidentes por posibles actos de corrupción.

En una carta pública difundida en sus redes sociales, Delgado Rannauro, acusó al presidente López Obrador de usar la transformación de México para su beneficio.

El senador dijo que ha llegado al absurdo de proponer una consulta pública a pesar de saber que es “ilegal e improcedente”.

“Como presidente has declarado, una y otra vez, que no estás de acuerdo con que se investigue y juzgue a los expresidentes, pero que el pueblo es el que debe decidirlo; has llevado la discusión al absurdo de proponer una consulta que sabes ilegal e improcedente”, escribió en redes sociales.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado dijo que la justicia no depende ni de la opinión de mayorías ni del Presidente, sino que se aplica sin miramientos. “Si una persona comete un delito, debe ser juzgada y sentenciada. La justicia no se consulta, la justicia se hace valer”.

Delgado dijo que la propuesta de someter a consulta popular un posible juicio contra los expresidentes es “pervertir a la democracia: que los delincuentes no sean juzgados si una mayoría así lo dispone. ¿Estás dispuesto a llegar al absurdo de legitimar la impunidad, que durante años prometiste combatir, con tal de consumar tus objetivos personales?”.

“Nuevo distractor”

Acusó al presidente López Obrador de no estar interesado en juzgar a los expresidentes ni en que el pueblo decida, “lo que estás haciendo es preparar un nuevo distractor, un nuevo linchamiento público”, esta vez contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estás provocando este circo mediático para desgastar un contrapeso. Es lo que has hecho durante toda tu presidencia: linchamientos mediáticos contra los que no se subordinan. Basta de juicios públicos, si tienes delitos que denunciar, recurre a los tribunales, haz valer la ley”.

Degado agregó que el presidente lo que busca con la consulta popular “es influir en la elección de 2021 y eso es inaceptable. ¿Sabes quién más haría lo que estás haciendo? Cualquiera de los expresidentes a los que antes te enfrentabas y que hoy te niegas a juzgar”.

Dante Delgado dijo que la obsesión por la popularidad y la desesperación por la “tragedia sanitaria y económica” que no ha sabido afrontar, ha llevado al presidente a la práctica “perversa de colocar en la agenda pública distractores estratégicos de manera permanente”.

Delgado Rannauro exigió al presidente López Obrador que rectifique y que actúe como jefe de Estado, porque hoy representa “el pasado que prometimos acabar”.