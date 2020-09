Duras críticas de la reina de Jordania contra gobernantes populistas

La reina de Jordania, Rania Al Abdullah, lanzó hoy duras críticas a los gobernantes populistas, pues considera importante empoderar a la gente en vez de dar limosnas "porque estas regalías va contra la dignidad de las personas".

Lo anterior lo dijo en el foro “El espíritu de un México”, encuentro anual de Fundación Telmex Telcel con sus miles de becarios, que por primera vez se realiza en forma virtual.

Tras un mensaje del presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, Carlos Slim Domit, que inauguró los trabajos de la edición número 18 de "México Siglo XXI", la reina Rania respondió preguntas de la conductora Gabriela Calzada, dos de las cuales fueron sobre el populismo de los gobernantes y la violencia contra las mujeres.

La dignidad, más importante

Puso como ejemplo a los refugiados de Siria que llegaron a Jordania. Ella considera que sólo quieren la oportunidad de luchar por su sobrevivencia.

"Quieren tener el respeto de aportar un salario ganado con su trabajo y tener la satisfacción de que están cuidando de su esposa y de sus hijos".

"En última instancia, ya sea un refugiado o uno que vive en pobreza extrema, la dignidad es mucho más importante que dar una limosna para el corto plazo", recalcó.

"Una limosna le ayudará durante el día, la semana, pero no durará para siempre".

"La estabilidad da tranquilidad sobre tu futuro y también la satisfacción de saber que tienes la habilidad y los recursos para sobrevivir".

Importancia de la educación

"Así que es por eso que me enfoco tanto a la educación porque permite a las personas expandir las fronteras de sus sueños, les da herramientas para que sean independientes, y aun cuando pierdan su casa, su dinero o su título, nadie le puede quitar la educación que posee".

"Así es que, en mi opinión, la educación es una de las herramientas más poderosas que existen para las personas".

Durante la transmisión vía streaming la reina Rania aparece en una imagen con la actriz mexicana Salma Hayek cuando abordó el tema de la violencia en las mujeres en México y el mundo.

Violencia intrafamiliar

La monarca admitió que la violencia intrafamiliar aumenta en el mundo, lo que atribuyó a que no hay presencia de la mujer en los parlamentos donde se toman acuerdos, a que no valoran el trabajo femenil.

Y recordó el paro nacional de mujeres en México que en un solo día costó a la economía del país 1,370 millones de dólares.

Dijo que a lo largo de su vida y trabajo a favor de las sociedades desfavorecidas se ha encontrado con muchas mujeres y sabe que cuando se trata de sus hijos harán cualquier cosa y por ello no deben esperar que lo haga todo ella sola.

"Mi consejo a las mujeres sería que se aseguren de mantenerse firmes en su lucha, que pidan apoyo a sus familiares, a sus empleadores, a sus representantes, pero sinceramente creo que no necesitan consejos", enfatizó.

Influyente en el mundo

La reina es una persona muy influyente en el mundo, destaca su labor altruista y acuerdos a favor de la gente y tiene 33 millones de seguidores en las redes sociales.

En la jornada también darán ponencias destacadas personalidades como la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May; el actor Michel J. Fox, el director de AztraZeneca, Pascal Soriot, y el ex futbolista Iker Casillas.

El evento concluirá con un mensaje de Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex Telcel.